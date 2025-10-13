Αίγυπτος: Τετ α τετ Μητσοτάκη - Τραμπ στην σύνοδο κορυφής για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή

Πριν από λίγη ώρα, ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε θερμό τετ α τετ με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο αιγυπτιακό θέρετρο που θα λάβει χώρα η σύνοδος κορυφής για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή.

O πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποδέχτηκε έναν έναν τους ηγέτες που συμμετέχουν στη σύνοδο του Σαρμ Ελ Σέιχ κι έτσι κάποια στιγμή είχε ένα σύντομο τετ α τετ με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Οι δύο ηγέτες, μετά την χειραψία τους και τα χαμόγελα, αντάλλαξαν μερικές κουβέντες, χωρίς φυσικά να ακουστεί μπροστά στις κάμερες ο μεταξύ τους διάλογος.