Ανδρουλάκης προς Γερουλάνο: Όλα κρίνονται στις εκλογές, όχι στις δημοσκοπήσεις

«Όλα κρίνονται στις εκλογές, όχι στις δημοσκοπήσεις» είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης απαντώντας εμμέσως στον Παύλο Γερουλάνο ο οποίος δημόσια έβαλε θέμα δημοσκοπικής στασιμότητας του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε επίσης πως ο κόσμος θα εμπιστευτεί το κόμμα του «με αγώνα» και παρατήρησε πως σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ στις δημοσκοπήσεις βρίσκεται κοντά στο 4%.

«Το ΠΑΣΟΚ έχει έναν στόχο: η Νέα Δημοκρατία να πάει στην αντιπολίτευση και να γίνει το ίδιο κυβέρνηση. Και νομίζω ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Πλέον ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας καταλαβαίνει ότι τρίτη θητεία Μητσοτάκη σημαίνει περαιτέρω ακρίβεια, περαιτέρω υποβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, περαιτέρω ανισότητες, άρα μεγαλύτερα προβλήματα, μεγαλύτερα αδιέξοδα», προσέθεσε.

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ο Μυλωνάκης σύρεται στην εξεταστική»

Αναφερόμενος στην επιστολή Μυλωνάκη στην Εξεταστική Επιτροπή προκειμένου να καταθέσει για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι «σύρεται στην εξεταστική και εάν δεν φοβόντουσαν τίποτα θα έπρεπε να είχε γίνει προανακριτική και όχι εξεταστική».

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επέμεινε ότι «η ευρωπαϊκή εισαγγελία έχει κατασκηνώσει στην Αθήνα» και κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για εργαλειοποίηση του άρθρου 86.

Έκανε εκτενή αναφορά στο σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος.

«Προτείναμε 120 δόσεις για όλους, για να ρυθμίσουν τα χρέη τους σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Για τους δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο παρουσιάσαμε λύση στα ευρωπαϊκά πρότυπα: το 1/3 της συναλλαγματικής ισοτιμίας, της αύξησης, θα επιβαρύνει τον δανειολήπτη, τα 2/3 τον πιστωτή. Για τους servicers να είναι υποχρεωτική η συμμετοχή τραπεζών και funds στον εξωδικαστικό μηχανισμό και όχι να μην απαντούν ή όταν απορρίπτουν, να μη δικαιολογούν με πραγματικά στοιχεία την απόρριψη, προκειμένου να μπορεί ο δικηγόρος του δανειολήπτη να πάει στο δικαστήριο. Εμείς, λοιπόν, τα φέραμε στη Βουλή την προηγούμενη εβδομάδα και η Νέα Δημοκρατία τα αρνήθηκε, διότι και σε αυτόν τον τομέα κάνει το παιχνίδι των τραπεζών».