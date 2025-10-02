Χάρης Δούκας: «Δεν υπάρχει πρόεδρος με προθεσμίες»

Συνεχίζεται το πινγκ πονγκ των δηλώσεων και των αιχμών μεταξύ των κορυφαίων στελεχών του ΠΑΣΟΚ και της ηγεσίας.

Λίγη ώρα μετά την έμμεση απάντηση του Νίκου Ανδρουλάκη προς τον Παύλο Γερουλάνο ότι «όλα κρίνονται στις εκλογές και όχι στις δημοσκοπήσεις» (ΑΝΤ1), ο Χάρης Δούκας πήρε θέση, συμφωνώντας με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, αφού δήλωσε ότι «δεν υπάρχει πρόεδρος με προθεσμίες».

Πιο συγκεκριμένα, κληθείς να σχολιάσει τις δηλώσεις του Παύλου Γερουλάνου (σ.σ. είχε αναφερθεί στη βελόνα των δημοσμοπήσεων, κάνοντας λόγο για κρίσιμο διάστημα δύο μηνών για να ξεκολλήσει προς τα πάνω) και άλλες αναφορές της Άννας Διαμαντοπούλου, ο δήμαρχος Αθηναίων υποστήριξε από την πλευρά του (ΣΚΑΙ): «Δεν θέλω να σχολιάσω ό,τι λένε στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Νομίζω, όμως, ότι δεν είναι σωστό να βάζουμε αυτή τη στιγμή προθεσμίες. Δεν υπάρχει πρόεδρος με προθεσμίες. Νομίζω ότι όλοι μαζί με ενότητα, χωρίς εσωστρέφεια, να προχωρήσουμε μπροστά σε ένα συνέδριο».

Ο κ. Δούκας εμφανίστηκε ενωτικός και σε διαφορετική γραμμή από τον κ. Γερουλάνο και τις βολές αμφισβήτησης που επέρριψε στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, επισημαίνοντας μάλιστα ότι με το Νίκο Ανδρουλάκη έχει ένα κοινό στόχο, ο οποίος είναι «να μπορέσει να ανέβει το ΠΑΣΟΚ» και να πετύχει την πολιτική αλλαγή, «γι' αυτό παλεύουμε μαζί».

Δίνοντας έμφαση στο επικείμενο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ ο δήμαρχος Αθηναίων, ζήτησε να είναι «μεγάλο, δημοκρατικό, πολιτικό» και όπως συμπλήρωσε «να έχουμε χρόνο να συζητήσουμε, να αναλύσουμε, να φτιάξουμε κείμενα, να το αγκαλιάσει η κοινωνία, να είναι συνδιαμορφωτές, για να μπορέσει να ενδυναμώσει την προσπάθειά μας». Πάντως, με τους όρους που εισηγήθηκε στο σκέλος των χρονοδιαγραμμάτων έδωσε την εντύπωση πως διαφωνεί με μια σχετικά γρήγορη διεξαγωγή του περί τα τέλη Νοεμβρίου – αρχές Δεκεμβρίου, όπως προς το παρόν προσανατολίζεται η ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη.