«Ανάσα» δεν θα πάρει ο Μητσοτάκης

Είπαμε από χθες ότι εκεί στο Μέγαρο Μαξίμου ετοιμάζονται για πολιτικό και επικοινωνιακό «πόλεμο» το αμέσως προσεχές διάστημα και τσουπ να' την η Λάουρα Κοβέσι. Έρχεται, λέει, στην Αθήνα η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και κάτι χαρές που έκαναν στην κυβέρνηση δεν λέγεται...

Η Koβέσι θα συναντηθεί με υπουργούς αλλά και με τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου αλλά αυτό που απασχολεί κυβέρνηση και αντιπολίτευση είναι έαν τελικά θα παραχωρήσει και συνέντευξη Τύπου. Τέμπη, ΟΠΕΚΕΠΕ κτλ. μη τα λέμε τώρα.

Γιατί όσο να' ναι μπορεί ο Μητσοτάκης να θέλει να κρατήσει τον έλεγχο της ατζέντας αλλά δε ξέρω κατά πόσο είναι πλέον στο χέρι του δεδομένου του πολιτικού και επικοινωνιακού κλίματος που αντιμετωπίζει κάθε μέρα η κυβέρνησή του.

Να, δείτε για παράδειγμα τη χθεσινή δημοσκόπηση του ALPHA για να συνεννοηθούμε όλοι για το πολιτικό κλίμα που έχει να διαχειριστεί. «Ανάσα» δεν θα πάρει το επόμενο διάστημα ο Μητσοτάκης με ή χωρίς συνέντευξη της Κοβέσι.

Με τα λίγα που ξέρω, προβλέπω ότι ο ίδιος θα το πάει σκληρά μέχρι τέλους - δηλαδή μέχρι την κάλπη - δεν ξέρω εάν ισχύει το ίδιο για όλους μέσα στο «γαλάζιο» στρατόπεδο. Εάν έχουν τις αντοχές και τη διάθεση, εννοώ...