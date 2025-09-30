Ο Κυριαζίδης ετοιμάζεται να επιστρέψει (γρήγορα) στη ΝΔ

Ο Δημήτρης Κυριαζίδης- εάν θυμάστε - είναι ένας βουλευτής του ελληνικού Κοινοβουλίου που εκλέγεται στη Δράμα και έγινε γνωστός για κάποιες ώρες όταν προχώρησε σε απρεπείς χαρακτηρισμούς για την Ζωή Κωνσταντοπούλου μέσα στην Ολομέλεια.

Ήταν τόσο απρεπείς οι αναφορές του που ακόμα και ο ίδιος αντιλήφθηκε αμέσως το τι ακριβώς είπε και έσπευσε να ζητήσει πολλές φορές συγγνώμη χωρίς να γλιτώσει όμως τότε τη διαγραφή του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ.

Ο κ. Κυριαζίδης βέβαια στο υποσυνείδητό του παρέμεινε... βουλευτής της ΝΔ. Αφού ούτε την προσωπική του ιστοσελίδα άλλαξε από την ημέρα που διεγράφη στις αρχές Μαρτίου δηλαδή. Και ούτε λόγος να γίνεται βέβαια για το εάν ψηφίζει όλα τα νομοσχέδια της κυβερνητικής πλειοψηφίας.

Επειδή χθες ο κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ρωτήθηκε για το εάν υπάρχει θέμα επιστροφής του και δεν απάντησε- λογικά - αφού πρωτίστως είναι θέμα απόφασης του ίδιου του Μητσοτάκη, πρέπει να σας ενημερώσω ότι ο κ. Κυριαζίδης ετοιμάζεται για την επιστροφή του στη ΝΔ κάτι το οποίο αναμένεται το αργότερο πριν από την ψήφιση του προϋπολογισμού.

Υπάρχουν διεργασίες εκεί «έξω» και δεν είναι ώρα για απώλεια δυνάμεων, γνώμη μου.



