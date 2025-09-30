Γεωργιάδης: «Η Κωνσταντοπούλου οργάνωσε την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι για να αργήσει η δίκη»

Για την «μεγαλύτερη μεταρρύθμιση στην ιστορία του ΕΣΥ» έκανε λόγο ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, αναφερόμενος στην αλλαγή στον τρόπο κλεισίματος ηλεκτρονικών ραντεβού στα νοσοκομεία της Αττικής.

Μιλώντας στο Action24, ο υπουργός δήλωσε χαρακτηριστικά ότι από την 1η Οκτωβρίου, θα είναι διαθέσιμα τα ραντεβού σε 127 νοσοκομεία σε μια πλατφόρμα. «Υπερτριπλασιάσαμε τα διαθέσιμα ραντεβού στα νοσοκομεία», ανέφερε χαρακτηριστικά. Σημείωσε μάλιστα ότι ο χρόνος αναμονής για ραντεβού με γιατρό μειώνεται από τρεις μήνες σε πέντε ημέρες.

Τι απαντά στις καταγγελίες εργαζομένων στο «Αττικόν»

Ο κ. Γεωργιάδης απάντησε και στην καταγγελία των εργαζομένων του νοσοκομείου Αττικόν για τα εκατοντάδες ράντζα στην εφημερία, λέγοντας ότι έχει «ήδη ξεκινήσει τη λύση». Επεσήμανε ότι υπάρχει μελέτη κατασκευής για τη δημιουργία παθολογικής κλινικής στο Λοιμωδών: «Προσθέτουμε 140 κρεβάτια στην παθολογική του Λοιμωδών». Υποσχέθηκε κιόλας ότι πριν από την λήξη της θητείας του το νοσοκομείο Αττικόν δεν θα έχει ράντζα.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην κριτική που άσκησε σε βάρος του η Μαρία Καρυστιανού υπογραμμίζοντας ότι «οι γονείς που έχασαν τα παιδιά τους δικαιούνται να λένε ό,τι θέλουν. Ό,τι και να λέει για μένα η κ. Καρυστιανού εγώ θα σέβομαι μια μάνα που έχει χάσει το παιδί της».

Βολές κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου

Ο υπουργός Υγείας εξαπέλυσε βολές κατά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, υποστηρίζοντας ότι «έχει οργανώσει την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι με στόχο να μην ξεκινήσει το δικαστήριο». «Η κ. Κωνσταντοπούλου δίνει τα ρέστα της για να μην ξεκινήσει η δίκη», πρόσθεσε. Επιπλέον, τόνισε ότι «κάθε αίτημα που μπορεί να κρύβει θεωρία συγκάλυψης για τοξικολογική στα οστά πρέπει να διερευνηθεί».

«Αν κάνει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς, θα βλάψει τη Νέα Δημοκρατία»

Ο κ. Γεωργιάδης ξεκαθάρισε ότι αν ο Αντώνης Σαμαρά ιδρύσει δικό του κόμμα, αυτό θα βλάψει τη Νέα Δημοκρατία. Σημείωσε, ωστόσο, ότι του είναι αδύνατον να εμπλακεί σε οποιονδήποτε καβγά για τον κ. Σαμαρά.

Τέλος, ο υπουργός Υγείας απέφυγε να σχολιάσει το συμβάν με τον Βασίλη Μπισμπίκη, λέγοντας μόνο ότι «η Δικαιοσύνη ας κρίνει τη συμπεριφορά του κ. Μπισμπίκη». Επεσήμανε μάλιστα ότι πρέπει να «εφαρμόζουμε τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας γιατί τα νοσοκομεία είναι γεμάτα με θύματα της ασφάλτου».