Αθώοι οι κατηγορούμενοι για το ΚΕΕΛΠΝΟ-Γεωργιάδης: Ο Πολάκης θα αντιμετωπίσει τον φυσικό του Δικαστή

Με ομόφωνη απόφαση και απαλλακτική πρόταση του εισαγγελέα, το Δικαστήριο αθώωσε όλους τους κατηγορούμενους στην υπόθεση που αφορούσε τις 22 προσλήψεις στο ΚΕΕΛΠΝΟ, για τις οποίες είχε ασκηθεί δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος.

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την απόφαση του δικαστηρίου για την υπόθεση που είχε υποστηρίξει ο ΣΥΡΙΖΑ για να παραπεμφθεί σε δίκη. Μάλιστα, σε σχετική ανάρτησή του στα social media τόνισε ότι «οι σχετικές κατηγορίες απεδείχθησαν αστήρικτες, αλλά και εντελώς παράλογες, ενώ όλη η σχετική επιχειρηματολογία του Παύλου Πολάκη πήγε εκεί που από την αρχή ανήκε, στον κάδο των σκουπιδιών».

Παράλληλα, κατηγόρησε τον πρώην υπουργό Υγείας της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ότι λόγω αυτών των συκοφαντιών «άνθρωποι έχασαν την δουλειά τους, καθώς απολύθηκαν παράνομα με εντολή Πολάκη, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ έστησε ολόκληρη Εξεταστική Επιτροπή εναντίον μου για αυτό το θέμα, στην οποία Εξεταστική ακόμη και οι ίδιοι δεν βρήκαν απολύτως τίποτα».

«Ο Πολάκης θα έρθει σε λίγες μέρες στο Δικαστήριο για να αντιμετωπίσει πλέον ο ίδιος τον φυσικό του Δικαστή για όλα όσα διέπραξε», ανέφερε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

«Πριν από λίγο το αρμόδιο Δικαστήριο για την Δίκη των κατηγορούμενων σε βαθμό Πλημμελήματος, για τις δήθεν παράνομες 22 προσλήψεις μου στο ΚΕΕΛΠΝΟ, έκρινε ομοφώνως και με απαλλακτική πρόταση του Εισαγγελέα, όλους τους κατηγορουμένους ΑΘΩΟΥΣ!

Εντυπωσιακή ήταν η αγόρευση του Εισαγγελέα, ο οποίος εξήγησε όχι μόνον γιατί όλες οι σχετικές κατηγορίες απεδείχθησαν αστήρικτες, αλλά και εντελώς παράλογες. Έτσι όλη η σχετική επιχειρηματολογία του @pavpol2222πήγε εκεί που από την αρχή ανήκε, στον κάδο των σκουπιδιών!

Και όμως για όλες αυτές τις ψευτιές και τις συκοφαντίες άνθρωποι έχασαν την δουλειά τους, καθώς απολύθηκαν παράνομα με εντολή Πολάκη, στην Βουλή έστησε ο @syriza_gr ολόκληρη Εξεταστική Επιτροπή εναντίον μου για αυτό το θέμα, στην οποία Εξεταστική ακόμη και οι ίδιοι δεν βρήκαν απολύτως τίποτε και τελικά έβγαλαν ένα τυπικό πόρισμα που έθεσαν οι ίδιοι στο αρχείο.

Τα πρωτοσέλιδα όμως που έγραφαν ψέματα έμειναν ως αληθινά στην συνείδηση της Κοινής Γνώμης επί σειρά ετών, έως και μία «κρύπτη» είχαν υποτίθεται ανακαλύψει στο ΚΕΕΛΠΝΟ….

Ένα συνεργείο ανομίας και συκοφαντίας είχε στηθεί επί Σύριζα από τον Πολάκη, με την τότε Επιθεωρήτρια Δημοσίας Διοικήσεως κα Παπασπύρου, επίορκους επιθεωρητές κλπ για να με καταστρέψουν.

Εγώ είμαι όρθιος εδώ στην δουλειά μου, οι άνθρωποι που στοχοποιήθηκαν με πρώτους από όλους τον @stamatispoulis και την σύζυγό του κ. Ανδρονίκη Θεοφιλάτου αθωώθηκαν και ο Πολάκης θα έρθει σε λίγες μέρες στο Δικαστήριο για να αντιμετωπίσει πλέον ο ίδιος τον φυσικό του Δικαστή για όλα όσα διέπραξε.

Είμαι υποχρεωμένος υπερασπιζόμενος την Αλήθεια και την Δικαιοσύνη να μην υποχωρήσω και του ζητώ δημοσίως να μήν κρυφτεί πάλι πίσω από κάποιο αίτημα αναβολής ως συνήθως, απλά για να καθυστερήσει την απόδοση της Δικαιοσύνης.

Ευχαριστώ όλους αυτούς τους ανθρώπους που σήμερα αθωώθηκαν, για την δύναμη που έδειξαν όλα αυτά τα χρόνια, εναντίον αυτών των άθλιων συκοφαντών.»