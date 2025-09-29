Το ΕΣΥ στην ψηφιακή εποχή: Έτσι θα κλείνουμε ραντεβού με τους γιατρούς από την 1η Οκτωβρίου

Η αντίστροφη μέτρηση για την νέα ψηφιακή εποχή για το ΕΣΥ έχει ξεκινήσει, καθώς από την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου τίθεται σε λειτουργία το νέο σύστημα κλεισίματος ραντεβού στα νοσοκομεία. Στόχος του νέου αυτού συστήματος είναι η απλοποίηση των διαδικασιών και η ταχύτερη πρόσβαση των πολιτών σε ιατρική φροντίδα.

Μέχρι σήμερα εάν κάποιος ήθελε να κλείσει ραντεβού με κάποιο γιατρό σε ένα νοσοκομείο, καλούσε το τηλέφωνο του συγκεκριμένου νοσοκομείου ή το 1535. Αυτοί οι τρόποι καταργούνται, προκειμένου να διασφαλιστούν η ενιαία καταγραφή, η διαφάνεια και η δυνατότητα ελέγχου.

Πώς θα προγραμματίζονται τα ραντεβού

Τα ραντεβού στα νοσοκομεία θα αρχίσουν να προστίθενται σταδιακά από την 1η Οκτωβρίου. Έως το τέλος του έτους θα έχουν ενταχθεί όλα στο νέο σύστημα. Σημειώνεται ότι στην ηλεκτρονική πλατφόρμα MyHealth App η πρόσβαση γίνεται με τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet.

Επίσης οι πολίτες μπορούν να κλείνουν ραντεβού και στην ψηφιακή πλατφόρμα finddoctors.gov.gr με τους κωδικούς Taxisnet ή με τους κωδικούς ΑΗΦΥ (Ατομικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας) που έχουν λάβει από τον προσωπικό τους γιατρό.

Το 1566, που είναι ενεργό από τον Ιούλιο συγκεντρώνει όλη την πληροφόρηση για θέματα Υγείας σε έναν ενιαίο αριθμό. Μέσω του 1566 ο πολίτης κλείνει ραντεβού σε νοσοκομείο ή σε γιατρό για ηλεκτρονική συνταγογράφηση, για προσωπικό γιατρό, για να κάνει διαγνωστικές εξετάσεις, να πληροφορηθεί σε ποιο φαρμακείο πλησίον του θα βρει το φάρμακο που έχει ανάγκη, πώς θα παραλάβει τα Φάρμακα Υψηλού Κόστους στο σπίτι του, για προληπτικά προγράμματα δημόσια υγείας, για πρόγραμμα εμβολιασμών και οτιδήποτε άλλο αφορά υπηρεσία Υγείας. Επίσης, «το 1566 ενημερώνει τους πολίτες για υπηρεσίες που δικαιούνται (απογευματινά χειρουργεία, προληπτικές εξετάσεις) και έως τον Ιούνιο του 2026 θα καλύπτει όλες τις υπηρεσίες Υγείας».

«Τεράστια μείωση της αναμονής στα νοσοκομεία»

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, έχει δηλώσει ότι «προσθέτουμε συν 7.000.000 ραντεβού, δηλαδή τριπλασιάζονται και τα διαθέσιμα ραντεβού και κάνουμε πολύ πιο εύκολη την ενημέρωση των ασθενών για το πού είναι τα διαθέσιμα ραντεβού που μπορούν να χρησιμοποιήσουν».

Παράλληλα, σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, «μέσω του MyHealth App κλείνεις ραντεβού σε συμβεβλημένο γιατρό του ΕΟΠΥΥ, από τους τρεις μήνες, είναι στις τρεις μέρες. Στο ΚΑΤ, που ήταν το πρώτο νοσοκομείο που συνδέθηκε πιλοτικά πριν μια βδομάδα στον αέρα, έχει γίνει ο χαμός, διότι κλείνεις ραντεβού σε 24 ώρες και το ΚΑΤ έδινε ραντεβού σε τέσσερις μήνες. Άρα θα έχουμε τεράστια μείωση αναμονής και στα ραντεβού στα νοσοκομεία».