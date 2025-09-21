Από 1η Οκτωβρίου τα ραντεβού στα νοσοκομεία του ΕΣΥ μέσω του 1566 - Η ανάρτηση Γεωργιάδη

Ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση για τον νέο αριθμό 1566, που παρουσιάστηκε από το Υπουργείο Υγείας και θα συγκεντρώνει όλα τα ραντεβού και τις υπηρεσίες του ΕΣΥ σε ένα σημείο.

Συγκεκριμένα, όπως είπε και ο Άδωνις Γεωργιάδης, θα τεθεί σε εφαρμογή από 1η Οκτωβρίου και μεταξύ άλλων, οι πολίτες θα μπορούν μέσω του τετραψήφιου να κλείσουν ραντεβού σε νοσοκομεία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η κλήση στο 1566 θα γίνεται χωρίς χρέωση.

«Η Υγεία έγινε πολυκαναλική»

Ο Άδωνις Γεωργιάδης έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο X τα εξής: «Πολλές φωνές κι απόψεις ακούγονται αλλά εσύ χρειάζεσαι μια και αξιόπιστη πηγή. Το 1566 συγκεντρώνει όλες τις υπηρεσίες υγείας του ΕΣΥ σε ένα σημείο.

Γιατί η υγεία δεν μπορεί να είναι πολυφωνική. Τώρα έγινε πολυκαναλικη….και όλα αυτά δωρεάν! Από 01 Οκτωβρίου και όλα τα ραντεβού με όλα τα Νοσοκομεία του ΕΣΥ συνδεδεμένα εδώ».