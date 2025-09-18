Γεωργιάδης: Φάουλ του Ανδρουλάκη η κριτική στον Λοβέρδο - Το ΠΑΣΟΚ δεν σέβεται την ιστορία του

«Αφεντικό στον τόπο αυτό είναι ο λαός» διεμήνυσε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στο Action24 το βράδυ της Πέμπτης (18/9). Απαντώντας σχετικά με το σενάριο κυβέρνησης συνεργασίας, ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι «αν ο λαός διατάξει κυβέρνηση συνεργασίας, είμαστε υποχρεωμένοι να εφαρμόσουμε την εντολή».

Ο υπουργός Υγείας στάθηκε ιδιαίτερα σε δήλωση του Θ. Μαργαρίτη από το ΠΑΣΟΚ, σχολιάζοντας πως «αν το ΠΑΣΟΚ μας βλέπει ως μισητούς ανθρώπους πώς θα κάνουμε κυβέρνηση;». Έκανε ειδική μνεία και στον κ. Βενιζέλο συγκρίνοντάς τον με τον τωρινό πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, αναφέροντας: «Έχει το ίδιο βάρος ο Ανδρουλάκης με τον Βενιζέλο;». «Ο Ανδρουλάκης έχει πει με όλους τους τόνους ότι δεν θέλει τον Μητσοτάκη πρωθυπουργό», πρόσθεσε.

Επέμεινε, μάλιστα, ότι η Νέα Δημοκρατία κατά τη γνώμη του θα λάβει αυτοδυναμία στις επόμενες εκλογές.

Για την προσχώρηση Λοβέρδου στη ΝΔ

Ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε και στην «μεταγραφή» του Ανδρέα Λοβέρδου στη Νέα Δημοκρατία, επισημαίνοντας πως «δεν έχω δει άνθρωπο να μεταπηδήσει σε άλλο κόμμα με τέτοια ευγένεια όπως ο Λοβέρδος». Χαρακτήρισε ως «μεγάλο φάουλ» τηνστάση που κράτησε το ΠΑΣΟΚ σχετικά με το εν λόγω θέμα, υπογραμμίζοντας ότι «το ΠΑΣΟΚ ούτε την ιστορία του δεν σέβεται».

«Ο Λοβέρδος έχει κρατήσει συνεπή στάση, ρυθμιστική και όχι πολύ μακριά από τη ΝΔ. Μαζί ήμασταν στις κυβερνήσεις. Όσοι κατηγορηθήκαμε κατά την σκευωρία της Novartis έχουμε γίνει φίλοι», συμπλήρωσε.

Ο κ. Γεωργιάδης δεν παρέλειψε να αναφερθεί και σε άλλες «μεταγραφές», σημειώνοντας ότι «αν με ρωτούσαν αν πρέπει να έρθει ο Φαήλος στη ΝΔ, θα έλεγα ναι».

Μετά τις δηλώσεις για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο

Ο υπουργός Υγείας επέκτεινε τις δηλώσεις του σχετικά με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο αναφέροντας: «Εγώ αν δω τον Νετανιάχου, δεν θα τον συλλάβω».

Παράλληλα, δήλωσε και ότι δεν θεωρεί πως στην Γάζα διαπράττεται γενοκτονία, ωστόσο παραδέχτηκε ότι οι εικόνες που έρχονται από τα παλαιστινιακά εδάφη -ειδικά με τα μικρά παιδιά - είναι επώδυνες. Και πρόσθεσε: «Πιστεύω ότι είναι λάθος που η διεθνής κοινότητα δεν κυνηγάει την Χαμάς να δώσει πίσω τους ομήρους να λήξει ο πόλεμος».

Δεν δίστασε να χαρακτηρίσει «υποκριτική» την στάση του Ισπανού πρωθυπουργού, Σάντσεθ, σχετικά με τον πόλεμο στη Γάζα, διερωτώμενος: «Αυτός ο ευαίσθητος ο Σάντσεθ έχει ρίξει κανένα δάκρυ για την κατοχή της Κύπρου;».

Τι απαντά για το Αττικόν

Ο υπουργός Υγείας απέκρουσε τις δηλώσεις του προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ, Μ. Γιαννάκου, τονίζοντας ότι «τα μόνα τιμολόγια του νοσοκομείου Αττικόν που δεν έχουν πληρωθεί είναι αυτά των τελευταίων δύο μηνών. Τα απογευματινά χειρουργεία είναι η μεγαλύτερη επιτυχία της θητείας μου».

Από το Action24 ο υπουργός προανήγγειλε ανακαινίσεις κι άλλων πέντε νοσοκομείων, όπως για παράδειγμα των ΤΕΠ του Ευαγγελισμού, έργο που θα ολοκληρωθεί προς το Πάσχα.