Μητσοτάκης στη Σύνοδο Κοπεγχάγη: Το μάθημα της Ουκρανίας σε Ευρώπη για την προστασία των συνόρων

Στο άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Κοπεγχάγης, με κεντρικό θέμα την ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε με έμφαση τις ελληνικές προτεραιότητες, στέλνοντας σαφές μήνυμα προς δύο κατευθύνσεις: την ανάγκη για γεωγραφική διεύρυνση της προστασίας και την επένδυση στην τεχνολογία.

Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η Ευρώπη οφείλει να πάρει σοβαρά το «μήνυμα της Ουκρανίας». Ο πόλεμος εκεί κατέδειξε την κρίσιμη σημασία των νέων τεχνολογιών στο πεδίο των επιχειρήσεων, ένα μάθημα που η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να αγνοήσει.

Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, η Ευρώπη πρέπει να πρωτοστατήσει στις τεχνολογικές εξελίξεις στον αμυντικό τομέα, κάτι που απαιτεί την ανάπτυξη δικής της παραγωγικής δυνατότητας και καινοτομίας. Η στρατηγική αυτονομία της Ένωσης είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την τεχνολογική υπεροχή. Η Ελλάδα, όπως τόνισε, κινείται ήδη προς αυτή την κατεύθυνση με τη δημιουργία του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ).

Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός επέμεινε στη γεωγραφική διεύρυνση της ευρωπαϊκής αμυντικής στρατηγικής. «Η Ευρώπη πρέπει να προστατεύσει και τα νότια σύνορά της, εκτός από τα ανατολικά», δήλωσε, αναδεικνύοντας έτσι τη στρατηγική σημασία των συνόρων της Μεσογείου και του Αιγαίου.

Η τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Κοπεγχάγη έθεσε τις βάσεις για μια πιο ολιστική ευρωπαϊκή στρατηγική άμυνας, η οποία θα καλύπτει όλα τα εξωτερικά της σύνορα και θα βασίζεται στην τεχνολογία και την καινοτομία, λαμβάνοντας υπόψη τα διδάγματα από την κρίση στην Ουκρανία.

