Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη με Ζελένσκι με φόντο την Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την Τετάρτη 15/10

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία, ενόψει και της επικείμενης Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 23 και 24 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες

Ακόμη, ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε τον κ. Ζελένσκι για τη Σύνοδο Κορυφής για την Ειρήνη που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα στο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου.

Μητσοτάκης στη Σύνοδο Κοπεγχάγης: Το μάθημα της Ουκρανίας σε Ευρώπη

Υπενθυμίζεται ότι στο άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Κοπεγχάγης που πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες εβδομάδες, με κεντρικό θέμα την ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας, ο πρωθυπουργός έθεσε με έμφαση τις ελληνικές προτεραιότητες, στέλνοντας σαφές μήνυμα προς δύο κατευθύνσεις: την ανάγκη για γεωγραφική διεύρυνση της προστασίας και την επένδυση στην τεχνολογία.

Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η Ευρώπη οφείλει να πάρει σοβαρά το «μήνυμα της Ουκρανίας». Ο πόλεμος εκεί κατέδειξε την κρίσιμη σημασία των νέων τεχνολογιών στο πεδίο των επιχειρήσεων, ένα μάθημα που η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να αγνοήσει.

Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, η Ευρώπη πρέπει να πρωτοστατήσει στις τεχνολογικές εξελίξεις στον αμυντικό τομέα, κάτι που απαιτεί την ανάπτυξη δικής της παραγωγικής δυνατότητας και καινοτομίας. Η στρατηγική αυτονομία της Ένωσης είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την τεχνολογική υπεροχή. Η Ελλάδα, όπως τόνισε, κινείται ήδη προς αυτή την κατεύθυνση με τη δημιουργία του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ).

Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός επέμεινε στη γεωγραφική διεύρυνση της ευρωπαϊκής αμυντικής στρατηγικής. «Η Ευρώπη πρέπει να προστατεύσει και τα νότια σύνορά της, εκτός από τα ανατολικά», δήλωσε, αναδεικνύοντας έτσι τη στρατηγική σημασία των συνόρων της Μεσογείου και του Αιγαίου.