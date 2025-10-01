Εξωτερική Πολιτική (Γεραπετρίτης) και Άμυνα (Δένδιας) είναι «ένα», λέει ο Μητσοτάκης

Ενδιαφέρον παρασκήνιο είχε το χθεσινό Υπουργικό, καθώς το Μέγαρο Μαξίμου δείχνει να οχυρώνεται έναντι της κριτικής για διπλωματική και αμυντική υποχώρηση της χώρας, που ανατροφοδοτήθηκε μετά την ακύρωση του ραντεβού Μητσοτάκη – Ερντογάν, αλλά και τη συνάντηση Τραμπ Ερντογάν στο Λευκό Οίκο.

Μάλιστα σε πολλούς εκ των παρισταμένων εντός της συνεδρίασης δόθηκε η εντύπωση ότι η ατάκα του πρωθυπουργού περί «αμόκ παραπληροφόρησης» εντός της χώρας δεν αφορούσε μόνο τα fake news για την περιβόητη πλέον φωτογραφία του ζεύγους Τραμπ – Μελάνια και Μητσοτάκη – Μαρέβας, που εξεδόθη από το Λευκό Οίκο. Γιατί, μεταξύ μας, εδώ έχουμε να κάνουμε με σοβαρά και περίπλοκα θέματα που ξεφεύγουν από τον αντιπολιτευτικό οίστρο

Η αφορμή δόθηκε από την παρουσίαση του Υπουργού Άμυνας, Νίκου Δένδια, του νομοσχεδίου για το νέο χάρτη των Ενόπλων Δυνάμεων, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες απέσπασε πολύ κολακευτικά σχόλια από τους συναδέλφους.

Μάλιστα, κορυφαίος Υπουργός, μου σχολίαζε αργότερα ότι το νομοσχέδιο Δένδια είναι για μία σημαντική μεταρρύθμιση, που αναμένεται να δώσει μία ισχυρή ώθηση στις γυναίκες και τους άνδρες των Ενόπλων Δυνάμεων, αναβαθμίζοντας εν τέλει την αποτρεπτική ικανότητα της χώρας.

Μετά την παρουσίαση του Υπουργού Άμυνας, το λόγο πήραν αρκετοί Υπουργοί μεταξύ των οποίων ο Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης, ο Γιώργος Φλωρίδης και ο Άδωνις Γεωργιάδης, οι οποίοι μεταξύ άλλων παρατήρησαν ότι η εικόνα, που εκπέμπει ο δημόσιος διάλογος στη χώρα για την εξωτερική πολιτική και την άμυνα είναι ευθέως δυσανάλογος με τα επιτεύγματα των τελευταίων 6 χρόνων.

Σε αυτό το σημείο, τον λόγο έλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισημαίνοντας με νόημα πως για αυτόν και κατ' επέκταση για την κυβέρνηση εξωτερική πολιτική και άμυνα (δηλαδή Γεραπετρίτης και Δένδιας) είναι «ένα», τονίζοντας την αντίθεση του στα όσα διακινήθηκαν εντός Ελλάδος τα τελευταία 24ώρα.

Ο πρωθυπουργός ζήτησε από τα κυβερνητικά στελέχη να υπεραμύνονται και να προβάλλουν τις «γεωπολιτικές νίκες της χώρας», όπως είπε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα διατηρεί έναντι της Τουρκίας στρατηγικό πλεονέκτημα στον αέρα και σε λίγο και στη θάλασσα, εξέλιξη, που, όπως είπε, είναι πρωτόγνωρη για το ισοζύγιο ισχύος στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Υπενθύμισε, δε, ότι η Τουρκία πασχίζει να μπει στο πρόγραμμα αναβάθμισης των μαχητικών F – 16 και στο αντίστοιχο προμήθειας των F – 35, όταν η χώρα μας έχει ήδη αναβαθμίσει τα δικά της F – 16 και αναμένεται το πρώτο από τα τουλάχιστον 24 F – 35 στην Ελλάδα το 2028.