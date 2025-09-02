Πάτρα: Συναγερμός για φωτιά στον προαστιακό - Ακινητοποιήθηκε το τρένο

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης (2/9) στον προαστιακό στην Πάτρα, στην περιοχή της Αγυιάς, από φωτιά που ξέσπασε δίπλα από τις γραμμές του τρένου

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το tempo24.news, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε καλαμιές και κάτοικοι της περιοχής που είδαν τους καπνούς ενημέρωσαν αμέσως την Πυροσβεστική, που έστειλε οχήματα και πυροσβέστες για την κατάσβεσή της.

Λόγω της φωτιάς ακινητοποιήθηκε το τρένο ενώ στο σημείο έφθασαν και αστυνομικοί καθώς οι περίοικοι εντόπισαν ένα άτομο στο σημείο να κινείται ύποπτα.

Ο άνδρας προσήχθη στην Αστυνομία ενώ οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο εμπλοκής νεαρών ατόμων που βρίσκονταν στο σημείο.

Λίγο πριν τις 09:00 το πρωί η κυκλοφορία στη γραμμή αποκαταστάθηκε.

Η ανακοίνωση της Hellenic Train

«Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή της Παναχαϊκής και κοντά στη σιδηροδρομική γραμμή, ανεστάλη στις 8:12 η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Μποζαΐτικα – Άγιος Ανδρέας, κατόπιν εντολής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του Ο.Σ.Ε.

Οι επιβάτες της αμαξοστοιχίας 11304 (Ρίο – Άγιος Ανδρέας), η οποία ακινητοποιήθηκε στον σταθμό Μποζαΐτικα, προωθούνται στον τελικό τους προορισμό με λεωφορεία της Hellenic Train.

Στις 08:48, κατόπιν εντολής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του Διαχειριστή Υποδομής, η κυκλοφορία στη γραμμή αποκαταστάθηκε και αναμένεται να ομαλοποιηθεί σταδιακά.

Η Hellenic Train και το προσωπικό της βρίσκονται σε συνεχή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξυπηρέτηση των επιβατών».