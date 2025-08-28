«Καμπανάκι» από Μαρουσάκη: Έρχονται επικίνδυνες καταιγίδες το Σαββατοκύριακο

Προειδοποιητική ανάρτηση για τον καιρό το ερχόμενο Σαββατοκύριακο έκανε ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, με τον μετεωρολόγο του Open να κάνει λόγο για επικίνδυνες καταιγίδες που αναμένονται στα δυτικά και βόρεια της χώρας.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, ένα βαρομετρικό χαμηλό που έχει σχηματιστεί στην περιοχή της Ιταλίας αναμένεται να κινηθεί ανατολικά - βορειοανατολικά και να επηρεάσει την Ελλάδα μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να υποχωρήσουν τα μελτέμια, να ανέβει ο υδράργυρος -που θα φτάσει μέχρι και τους 37 βαθμούς Κελσίου- αλλά και να ξεσπάσουν βροχές και καταιγίδες από το απόγευμα του Σαββάτου αρχικά στα βορειοδυτικά και μέσα στην Κυριακή σε αρκετές περιοχές της δυτικής, κεντρικής και βόρειας χώρας.

Αναλυτικά, στην ανάρτησή του ο Κλέαρχος Μαρουσάκης αναφέρει:

«ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑ - ΕΝΤΟΝΗ ΖΕΣΤΗ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑ

Βαρομετρικό χαμηλό από την περιοχή της Ιταλίας αναμένεται να κινηθεί ανατολικά - βορειοανατολικά προκαλώντας το Σαββατοκύριακο τα εξής φαινόμενα

1. Υποχώρηση βαροβαθμίδας στο Αιγαίο με αποτέλεσμα τα μελτέμια να περιοριστούν προς το νοτιοανατολικό Αιγαίο και να εξασθενίσουν.

2. Στροφή ανέμων σε δυτικούς νοτιοδυτικούς που θα μεταφέρουν θερμότερες αέριες μάζες από τη βόρεια Αφρική με αποτέλεσμα την άνοδο του υδραργύρου κοντά στους 35° με 37° και με έμφαση τα ανατολικά ηπειρωτικά όπου ο άνεμος θα λειτουργήσει και σαν λίβας

3. Βροχές και καταιγίδες από το απόγευμα του Σαββάτου αρχικά στα βορειοδυτικά και μέσα στην Κυριακή σε αρκετές περιοχές της δυτικής, κεντρικής και βόρειας χώρας. Επισημαίνεται ότι τα φαινόμενα αυτά και με έμφαση τα δυτικά - βόρεια - βορειοδυτικά τμήματα θα είναι τοπικά ισχυρά και επικίνδυνα, ενώ πολύ πιθανό να συνοδεύονται από χαλάζι και μεγάλη συχνότητα κεραυνών».