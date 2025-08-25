Σκηνές τρόμου στο Γαλάτσι: Πατέρας με βρέφος αγκαλιά απέναντι σε διαρρήκτη

Τον απόλυτο τρόμο έζησε ένας πατέρας στο Γαλάτσι, όταν βρέθηκε πρόσωπο με πρόσωπο με διαρρήκτη μέσα στο ίδιο του το σπίτι – την ώρα μάλιστα που κρατούσε στην αγκαλιά το βρέφος του.



Ο κακοποιός είχε βάλει στο στόχαστρο πολυκατοικία της περιοχής, εκμεταλλευόμενος την απουσία ενοίκων λόγω καλοκαιριών. Έσπαγε κλειδαριές και «άδειαζε» διαμερίσματα το ένα μετά το άλλο. Μόνο που σε ένα από αυτά, δεν ήταν άδειο.



Ο πατέρας βρέθηκε ξαφνικά αντιμέτωπος με τον εισβολέα, ο οποίος δεν δίστασε να τον απειλήσει με κατσαβίδι. Στη συνέχεια, σε μια απέλπιδα προσπάθεια διαφυγής, ο δράστης βγήκε στο μπαλκόνι του πρώτου ορόφου – όμως η κατάληξη δεν ήταν αυτή που περίμενε.



Ο διαρρήκτης τραυματίστηκε πέφτοντας και στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της ΕΛ.ΑΣ. αλλά και ασθενοφόρο για να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο.