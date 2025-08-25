Πατήσια: Διαρρήκτης «βούτηξε» στο κενό για να αποφύγει τη σύλληψη

Χωρίς τον... ιδιοκτήτη φαίνεται πως λογάριαζε ένας διαρρήκτης που «μπούκαρε» σε σπίτι στα Πατήσια, με αποτέλεσμα να πέσει στο κενό στην προσπάθειά του να αποφύγει τη σύλληψη.

Πιο αναλυτικά, ένας διαρρήκτης προσπάθησε να «ξαφρίσει» σπίτι επί της οδού Ανταίου στα Πατήσια. Αρχικά, παραβίασε την μπαλκονόπορτα του διαμερίσματος, ωστόσο γρήγορα έγινε αντιληπτός από τον ιδιοκτήτη. Τότε ήταν που ο δεύτερος άρχισε να κυνηγά τον πρώτο στο μπαλκόνι.

Ο 43χρονος «βούτηξε» στο κενό προκειμένου να αποφύγει την σύλληψη.

Νοσηλεύεται στον Ερυθρό Σταυρό

Στην περιοχή έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον διαρρήκτη στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός. Εκεί, νοσηλεύεται φρουρούμενος, αφού ειδοποιήθηκε και η αστυνομία.