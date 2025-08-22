Κίσαμος: Ντύθηκε καλόγρια και «πουλούσε παραμύθι» με πρόσχημα την αγαθοεργία

Με ράσο, σταυρουδάκια και κομποσκοίνια εμφανιζόταν στους δρόμους της Κισάμου μια γυναίκα Ρομά, προσπαθώντας να πείσει ανυποψίαστους πολίτες ότι πρόκειται για… μοναχή που συγκεντρώνει χρήματα για «καρκινοπαθή παιδάκια».



Η γυναίκα κρατούσε στα χέρια της εικονίσματα, κομποσκοίνια που δήθεν προέρχονταν από το Άγιο Όρος, αλλά και μικρά σταυρουδάκια, με τα οποία πλησίαζε τον κόσμο ζητώντας να συνεισφέρουν στο «φιλανθρωπικό έργο». Στην πραγματικότητα όμως επρόκειτο για μια καλοστημένη απάτη.



Οι πολίτες που υποπτεύθηκαν ότι κάτι δεν πάει καλά ενημέρωσαν άμεσα το Αστυνομικό Τμήμα Κισάμου. Οι αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο, εντόπισαν τη γυναίκα και μετά από έλεγχο τη συνέλαβαν για αντιποίηση και παρεμπόριο.



Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που επικαλείται το flashnews.gr, η «μαϊμού καλόγρια» δεν ήταν καν ντόπια , κατάγεται από την Αθήνα και φαίνεται ότι βρέθηκε στην Κίσσαμο για το καλοκαίρι, προκειμένου να στήσει τη «φιλανθρωπική» της απάτη.