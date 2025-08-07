«Πιστολίδι» στον Ασπρόπυργο: Από καβγά για διπλοπαρκάρισμα ξεκίνησε η άγρια συμπλοκή Ρομά - ομογενών

Φαντάζει απίστευτο αλλά το σκηνικό... Φαρ Ουέστ το απόγευμα της Δευτέρας (4/8) στον καταυλισμό της Νέας Ζωής στον Ασπρόπυργο , ξεκίνησε από μία τροχονομική διαφορά και κατέληξε σε ένοπλη επίθεση, με τους αστυνομικούς του ΤΔΕΕ Ασπροπύργου να εντοπίζουν συνολικά 44 κάλυκες.



Όλα ξεκίνησαν όταν ο 38χρονος οδηγός ενός φορτηγού μαζί με τη σύζυγο του (σ.σ. ομογενείς από την πρώην ΕΣΣΔ) διαπίστωσαν ότι δεν μπορούν να περάσουν από έναν συγκεκριμένο δρόμο που οδηγεί προς την εταιρεία τους, καθώς ένα ΙΧ αυτοκίνητο είχε διπλοπαρκάρει. Αφού πάτησε κάποιες φορές την κόρνα ο 38χρονος οδηγός, άρχισε να φωνάζει και να κάνει χειρονομίες μέχρι που από μία παρακείμενη καφετέρια βγήκε -με μία μπύρα στο χέρι και όντως υπό την επήρεια αλκοόλ- ένας 26χρονος Ρομά, ο οποίος του απάντησε ότι δεν πρόκειται να μετακινήσει το όχημα και τον απείλησε.



Ο 38χρονος κάλεσε τηλεφωνικά για... συμπαράσταση δυο ακόμη άνδρες, επίσης ομογενείς από την πρώην ΕΣΣΔ, ενώ από την καφετέρια βγήκαν ο 23χρονος αδερφός του 26χρονου κι άλλοι 6-7 Ρομά. Ο διαπληκτισμός κατέληξε σε ξυλοδαρμό, ενώ η ομάδα των Ρομά χρησιμοποίησε και μεταλλικά αντικείμενα για να τραυματίσει τους τρεις άνδρες της... αντίπαλης ομάδας. Τότε οι ομογενείς μπήκαν στο φορτηγό και κινήθηκαν προς την έδρα της εταιρείας του 38χρονου, ωστόσο, μετά από λίγο εμφανίστηκε ένα ΙΧ αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν τα δύο αδέρφια και ακόμη δύο άτομα.

Συλλέχθηκαν 44 κάλυκες

Δεν χρειάστηκε παρά δευτερόλεπτα προκειμένου να αρχίσει το πιστολίδι, με τους Ρομά να πυροβολούν αρχικά στον αέρα και στη συνέχεια προς την εταιρεία και το φορτηγό, ενώ ζημιές υπέστη και μία παρακείμενη οικεία. Αμέσως μετά οι δράστες διέφυγαν, αφήνοντας πίσω τους 44 κάλυκες οι οποίοι συλλέχθηκαν από τους αστυνομικούς της Ασφάλειας.

Φωτο: ΕΛΑΣ





Το απόγευμα της επόμενης ημέρας (σ.σ. Τρίτη 5/8) πάνοπλοι αστυνομικοί του ΤΔΕΕ Ασπροπύργου με τη συνδρομή της ΟΠΚΕ έκαναν έφοδο σε δύο οικείες, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: πιστόλι με γεμιστήρα, πιστόλι - ρέπλικα, καραμπίνα για την οποία έχει δηλωθεί κλοπή από την περιοχή του Ναυπλίου και 10 φυσίγγια. Κάπως έτσι συνελήφθησαν και οι δύο Ρομά, με τον 26χρονο ειδικά να έχει σε βάρος του πλήθος ποινικών δικογραφιών, ενώ γνώριμος της ΕΛ.ΑΣ. είναι και ο μικρότερης ηλικίας αδερφός του.



Να σημειωθεί ότι το πιστόλι και ο γεμιστήρας εντοπίστηκαν επιμελώς κρυμμένα ανάμεσα σε τσιμεντόλιθους, πλησίον σωλήνα αποχέτευσης, ενώ η καραμπίνα και τα 10 φυσίγγια ανευρέθησαν σε κρύπτη στην οροφή οικίας. Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους δικογραφία, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό των έτερων εμπλεκομένων συνεχίζονται.