«Άγριο» πιστολίδι στον Ασπρόπυργο - Σκηνές βγαλμένες από ταινία Φαρ Ουέστ

Σκηνές Φαρ Ουέστ εκτυλίχθηκαν το απόγευμα της Τετάρτης (6/8) στον Ασπρόπυργο, όταν ξέσπασε άγρια συμπλοκή μεταξύ νεαρών Ρομά και ομογενών από την πρώην Σοβιετική Ένωση με τις σφαίρες να πέφτουν «βροχή».

Το επεισόδιο, σύμφωνα με την ΕΡΤ, σημειώθηκε στον καταυλισμό «Νέα Ζωή», όταν τέσσερα άτομα Ρομά, που βρίσκονταν μέσα σε αυτοκίνητο, καταδίωξαν όχημα στο οποίο επέβαιναν νεαροί ομογενείς. Ακολούθησε έντονος καυγάς μεταξύ των δύο ομάδων.

Οι ομογενείς αποχώρησαν από το σημείο και κατέφυγαν σε επιχείρηση κοντά στον καταυλισμό, που φέρεται να ανήκει σε δύο εξ αυτών.

Ακούστηκαν τουλάχιστον 40 πυροβολισμοί

Όμως το επεισόδιο δεν σταμάτησε εκεί. Οι Ρομά τους ακολούθησαν και άνοιξαν πυρ προς το κτίριο. Κατά τις ίδιες πληροφορίες ακούστηκαν τουλάχιστον 40 πυροβολισμοί, ενώ οι δράστες καλούσαν προκλητικά τα μέλη της αντίπαλης ομάδας να βγουν έξω από το κτίριο.

Από τα πυρά προκλήθηκαν υλικές ζημιές τόσο στο αυτοκίνητο των ομογενών όσο και στο κτίριο της επιχείρησης. Μάλιστα, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι αρκετές «αδέσποτες» σφαίρες κατέληξαν σε παρακείμενες κατοικίες, διαπερνώντας τοίχους και σκορπώντας τον τρόμο σε κατοίκους της περιοχής.