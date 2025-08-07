Φωτιά σε σπίτι στη Δραπετσώνα - Άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής

Συναγερμός σήμανε νωρίς το πρωί της Πέμπτης (7/8) καθώς φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα μονοκατοικίας στη Δραπετσώνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σπίτι διαμένει τουλάχιστον μία γυναίκα με το σκυλί της, οι οποίοι και απομακρύνθηκαν έγκαιρα.

Αμέσως κινητοποιήθηκε η Πυροσβεστική και στο σημείο έσπευσαν να επιχειρήσουν 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα και ένα βραχιονοφόρο όχημα, ενώ η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο λίγο πριν τις 08:00

Αξίζει να σημειωθεί πως η ατμόσφαιρα στην περιοχή είναι αποπνικτική από τους καπνούς ενώ δύο άτομα που βρίσκονταν σε διπλανό σπίτι παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα.

Αυτή τη στιγμή υπάρχει διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Σπάρτης από το ύψος της με τη συμβολή της οδού Καλλέργη.