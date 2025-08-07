Φωτιά τώρα στον Πρόδρομο Βοιωτίας: Επιχειρούν 4 εναέρια μέσα - Ήχησε το 112

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (7/8) σε χορτολιβαδική έκταση στον Πρόδρομο Βοιωτίας.

Η πυρκαγιά, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του ereportaz.gr, εξαπλώνεται γρήγορα λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή, με την κατάσταση να παραμένει κρίσιμη ενώ επιπλέον, έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση στην περιοχή.

Σημειώνεται ότι το χωριό Πρόδρομος απειλήθηκε από μεγάλη πυρκαγιά τον Αύγουστο του 2023, όπου ένας βοσκός έχασε τη ζωή του προσπαθώντας να προστατέψει τα ζώα του.

Μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής - Ήχησε το 112

Σύμφωνα με την ενημέρωση της υπηρεσίας, στο έργο κατάσβεσης επιχειρούν 43 πυροσβέστες με 1 ομάδας της 4ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Συνδρομή υπάρχει και από μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Λίγο μετά τις 13:30, το 112 ήχησε στην περιοχή προτρέποντας όσους βρίσκονται στην περιοχή Πρόδρομος να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των Αρχών.