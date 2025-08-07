Ασπρόπυργος: Σε εξέλιξη η επιχείρηση της ΕΛΑΣ - Κάνουν... φύλλο και φτερό τον καταυλισμό «Νέα Ζωή»

Σε εξέλιξη βρίσκεται τις πρωινές ώρες της Πέμπτης (7/8) μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ στον καταυλισμό «Νέα Ζωή» στον Ασπρόπυργο μετά τη... βροχή πυροβολισμών που σημειώθηκαν νωρίτερα την ίδια μέρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η επιχείρηση πραγματοποιείται από τη Διεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στην περιοχή ενώ μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί, τουλάχιστον, 17 άτομα για διάφορα αδικήματα.

H μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ, μετά από άγρια συμπλοκή στον Ασπρόπυργο, όπου ακούστηκαν τουλάχιστον 40 πυροβολισμοί. pic.twitter.com/e4sTDiOp6j — Flash.gr (@flashgrofficial) August 7, 2025

Το χρονικό του επεισοδίου

Το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς, σημειώθηκε όταν τέσσερα άτομα Ρομά, που βρίσκονταν μέσα σε αυτοκίνητο, καταδίωξαν άλλο όχημα στο οποίο επέβαιναν νεαροί ομογενείς. Έπειτα, ακολούθησε έντονος καυγάς μεταξύ των δύο ομάδων.

Οι ομογενείς αποχώρησαν από το σημείο και κατέφυγαν σε επιχείρηση κοντά στον καταυλισμό, που φέρεται να ανήκει σε δύο εξ αυτών.

Όμως το επεισόδιο δεν σταμάτησε εκεί. Οι Ρομά τους ακολούθησαν και άνοιξαν πυρ προς το κτίριο. Κατά τις ίδιες πληροφορίες ακούστηκαν τουλάχιστον 40 πυροβολισμοί, ενώ οι δράστες καλούσαν προκλητικά τα μέλη της αντίπαλης ομάδας να βγουν έξω από το κτίριο.

Από τα πυρά προκλήθηκαν υλικές ζημιές τόσο στο αυτοκίνητο των ομογενών όσο και στο κτίριο της επιχείρησης. Μάλιστα, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι αρκετές «αδέσποτες» σφαίρες κατέληξαν σε παρακείμενες κατοικίες, διαπερνώντας τοίχους και σκορπώντας τον τρόμο σε κατοίκους της περιοχής.