Επίθεση σε οδηγό απορριμματοφόρου στον Ασπρόπυργο: Νοσηλεύεται στο Θριάσιο

Στο Θριάσο νοσοκομείο νοσηλεύεται, τραυματισμένος σοβαρά μεν αλλά χωρίς κίνδυνο για τη ζωή του, ο 56χρονος οδηγός απορριμματοφόρου που έπεσε θύμα επίθεσης από ομάδα ατόμων – πιθανότατα Ρομά- στην περιοχή του Ασπρόπυργου.

Το περιστατικό σημειώθηκε ξημερώματα της Παρασκευής στη θέση Γκόριτσα, όταν η ομάδα των ατόμων έκλεισε τον δρόμο στο απορριμματοφόρο και επιτέθηκε στον οδηγό, αλλά και στους δύο εργαζόμενους στην αποκομιδή των σκουπιδιών. Σε ότι αφορά τους δύο τελευταίους, έχουν τραυματιστεί ελαφρά, αλλά δεν επιθυμούσαν να μεταφερθούν σε νοσοκομείο παρά μόνο τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες επί τόπου.

Η ΕΛ.ΑΣ. αναζητά τους δράστες

Στην περιοχή έχουν αναπτυχθεί ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που αναζητούν τους δράστες, ενώ την προανάκριση ανέλαβε η Υποδιεύθυνση Δίωξης & Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής. Μέχρι στιγμής η αιτία της απρόκλητης επίθεσης είναι άγνωστη.