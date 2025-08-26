Ηλικιωμένη έπεσε θύμα «μαϊμού» λογιστή: Παρίστανε τον ανιψιό της - Πάνω από 5.000 ευρώ η λεία

Μια 84χρονη γυναίκα έπεσε θύμα απάτης από έναν «μαϊμού» λογιστή, ο οποίος κατάφερε να της αποσπάσει ένα μεγάλο χρηματικό ποσό.

Όπως σημειώνει το cretapost, το περιστατικό εκτυλίχτηκε το μεσημέρι της Δευτέρας, όταν ένας άνδρας πήρε τηλέφωνο την 84χρονη γυναίκα στη Σταλίδα και της παρουσιάστηκε ως ανιψιός και λογιστής της.

Πώς την εξαπάτησε

Κατά την συνομιλία τους, ο άνδρας της είπε ότι έχει χρέος στην εφορία που αγγίζει τα 3.500 ευρώ. Στη συνέχεια, κατάφερε να πείσει την γυναίκα να δώσει κάποια χρήματα με σκοπό να προχωρήσει στη διαγραφή του.

Η 84χρονη συγκέντρωσε όσα χρήματα είχε στο σπίτι της φτάνοντας συνολικά το 5.400 ευρώ. Έπειτα, συναντήθηκε με δύο άγνωστους άνδρες και τους έδωσε τα χρήματα.

Μετά από λίγη ώρα η γυναίκα συνειδητοποίησε πως έπεσε θύμα απάτης και προχώρησε σε καταγγελία στην αστυνομία.

Οι Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνες προκειμένου να διαλευκάνουν την υπόθεση και να εντοπίσουν τους δράστες.