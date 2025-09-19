Ηράκλειο: Στις καλένδες η μετακίνηση του καταυλισμού Ρομά - Στον «αέρα» το mega εμπορικό κέντρο

Εθιμοτυπική φαίνεται να ήταν η επίσκεψη του αντιδημάρχου Κοινωνικής Μέριμνας στον καταυλισμό των Ρομά, δίπλα από το Αστυνομικό Μέγαρο, καθώς άκουσε μεν πολλά από τα πολλά προβλήματα των αθίγγανων ωστόσο δεν μπόρεσε να υποσχεθεί πειστικές απαντήσεις.

Ο κ. Τσαγκαράκης έδειξε στη φυλή του Αθανάσιου Κατσαρή το σχεδιάγραμμα και τη μελέτη που έχει γίνει αναφορικά με τη μετακίνηση του καταυλισμού σε σημείο πίσω από το Αστυνομικό Μέγαρο, νοτιοδυτικά του σημερινού καταυλισμού, όμως η απάντηση σχετικά με το χρονοδιάγραμμα ήταν ότι περιμένουν να βρουν κονδύλι γιατί δεν υπάρχουν σήμερα τα απαραίτητα χρήματα ώστε να προχωρήσει η μετεγκατάσταση.

