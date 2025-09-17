Ασταμάτητες οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη - Συμπλοκές και τραυματισμοί στην Αγυιά

Σε διαρκή συναγερμό είναι η Κρήτη με τις αφίξεις των μεταναστών τις τελευταίες ημέρες να είναι «στο κόκκινο». Ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατεί, είναι η εκ νέου κινητοποίηση των Αρχών τα ξημερώματα της Τρίτης 16 Σεπτεμβρίου, όταν φουσκωτή λέμβος με 30 μετανάστες – ανάμεσά τους τέσσερις γυναίκες και δύο παιδιά – άρχισε να βυθίζεται λίγο πριν φτάσει στο νησί.

Ένας ψαράς κατάφερε να διασώσει 25 άτομα ανεβάζοντάς τα στο καΐκι του, ενώ οι υπόλοιποι πέντε βγήκαν κολυμπώντας σε απόκρημνη ακτή κοντά στην παραλία Τρυπητή και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στο λιμάνι.

Μετ' εμποδίων η αποσυμφόρηση

Στον προσωρινό χώρο φιλοξενίας στην Αγυιά Χανίων η κατάσταση είναι οριακή εδώ και ημέρες με τις συνθήκες παραμονής των μεταναστών να παραμένουν άθλιες. Με βάση τον προγραμματισμό, αναμένεται να αναχωρήσουν εντός ευλόγου διαστήματος 800 μετανάστες με το πλοίο της γραμμής, ενώ, εφόσον το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες, η μεταφορά θα συνεχιστεί με δύο περιπολικά σκάφη του Λιμενικού από τη Σούδα. Το ζήτημα είναι ενώ ορισμένοι φεύγουν, άλλοι τόσοι ή και περισσότεροι φτάνουν.

Σημειώνεται ότι έχει προγραμματιστεί για σήμερα, Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου, έκτακτη σύσκεψη τοπικών φορέων στην Αντιπεριφέρεια Χανίων με αποκλειστικό θέμα το μεταναστευτικό.

Ένταση στην Αγυιά

Στο εκθεσιακό κέντρο της Αγυιάς στα Χανιά παραμένουν 1.013 μετανάστες μετά την αναχώρηση 166 ατόμων. Εντός της ημέρας, αναμένεται να αποχωρήσουν 200 περίπου άτομα. Το βράδυ της Τρίτης, 15 Σεπτεμβρίου, μόλις οι εκατοντάδες μετανάστες είδαν τις νέες καραβιές να μπαίνουν στον χώρο, άρχισαν να διαμαρτύρονται έντονα. Μάλιστα, οι διαμαρτυρίες πήραν διαστάσεις και δεν έλειψαν τα μικροεπεισόδια και οι μικροτραυματισμοί. Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων, κάποιοι αντέδρασαν βίαια όταν τους πήραν το φαγητό τους άλλοι μετανάστες. Χρειάστηκε να κληθεί η αστυνομία, ενώ το κτίριο πλέον φρουρείται περιμετρικά.

Στη διάρκεια των συμπλοκών οι εξεγερμένοι ξήλωσαν τον μεγάλο ηλεκτρολογικό πίνακα των εγκαταστάσεων και αποκόλλησαν τις λάμες εξαερισμού. Την ίδια ώρα, το προσωπικό φύλαξης έχει φτάσει στα όριά του, ενώ η Περιφέρεια ζητά να εκκενωθεί ο χώρος.

