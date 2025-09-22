Χρυσοχοΐδης: Σε ενάμιση μήνα αστυνομικοί θα κάνουν περιπολίες μέσα σε καταυλισμούς Ρομά

Περιπολίες στους καταυλισμούς των Ρομά θα ξεκινήσουν να πραγματοποιούν ένστολοι, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Ο υπουργός, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, επεσήμανε ότι «οι αστυνομικοί αυτοί θα είναι μάχιμοι, θα είναι μέσα στους καταυλισμούς και θα έχουν εκεί έδρα. Σε 1,5 μήνα θα γίνει αυτό, θα υπάγονται στο Ελληνικό FBI».

«Θα είναι καθημερινά παρόντες, θα περιπολούν σε συνοικίες και γειτονιές. Το μήνυμα είναι ότι δεν υπάρχει πουθενά θέμα αποφυγής του νόμου» τόνισε ο κ. Χρυσοχοΐδης. «Αυτή η ανοχή που υπήρχε για χρόνια και που για μένα είναι ακατανόητη, αυτή πρέπει να πάρει τέλος», είπε.

Οργανωμένο έγκλημα: 1.400 συλλήψεις, 500 προφυλακίσεις

Όπως εξήγησε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, «το μεγάλο πρόβλημα με την εγκληματικότητα είναι στην Αττική και βαίνει μειούμενο. Υπάρχουν δύο πεδία, το ένα είναι το οργανωμένο έγκλημα, η βαριά εγκληματικότητα που έχει χτυπηθεί από το ελληνικό FBI. Έχουμε 1400 συλλήψεις και 500 προφυλακίσεις σε 6 μήνες. Υπάρχει και η μικρή εγκληματικότητα που πλήττει τις γειτονιές και εκεί έχουμε σοβαρό πρόβλημα με τους Ρομά. Εκτός από τα ναρκωτικά, υπάρχουν οι κλοπές και οι ληστείες, αυτό βαίνει μειούμενο».

Σχετικά με τη δράση μελών της τουρκικής μαφίας στη χώρα είπε ότι «είχαμε ένα πρόβλημα με τους Τούρκους Τούρκος που βρέθηκαν με το πρόσχημα του αντικαθεστιωτικού. Κάποιοι είναι φυλακισμένοι και οι υπόλοιποι είναι σε κέντρα προαναχωρησιακά για να επιστρέψουν πίσω στην Τουρκία» για να προσθέσει ότι «δεν υπάρχουν πια ανεξιχνίσστα εγκλήματα αυτών των ομάδων».

Παράλληλα τόνισε ότι «δεν υπάρχει πουθενά ούτε ένα τετραγωνικό σε κατάληψη για πρώτη φορά μετά από 50 χρόνια. Όλοι οι πανεπιστημιακοί χώροι έχουν παραδοθεί σε διδάσκοντες και σπουδαστές».

Έρευνα για εγκληματικές οργανώσεις μέσα στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Αναφορικά με τις έρευνες της ΕΛΑΣ για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη υπενθύμισε ότι έγινε έλεγχος σε όλα τα ΑΦΜ των δικαιούχων και «σε πρώτη φάση βρέθηκαν περισσότερα από 1.000 που είχαν πάρει παράνομα πάνω από 10.000 ευρώ, έχουν γίνει οι αναγκαίες δεσμεύσεις από τον αρμόδιο εισαγγελέα για να δεσμευτούν περιουσίες για ποσά που ελήφθησαν τα τελευταία 4 χρόνια», συμπληρώνοντας ότι «έχει ξεκινήσει έρευνα για εγκληματικές οργανώσεις και το πώς δρούσαν μέσα στον ΟΠΕΚΕΠΕ».