Παιανία: Δύο συλλήψεις για άγρια ληστεία με θύμα ντελιβερά - Πώς του είχαν στήσει ενέδρα

Στην εξιχνίαση της ληστείας που είχε σημειωθεί στα τέλη Μαΐου 2025, στην Παιανία με θύμα έναν 42χρονο ντελιβερά τον οποίον απείλησαν με μαχαίρι προκειμένου να του αρπάξουν τα χρήματα και την παραγγελία που μετέφερε, προχώρησαν οι αστυνομικοί του ΤΔΕΕ Παιανίας.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν ένας 19χρονος Ινδός κι ένας 15χρονος Έλληνας, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί και τα υπόλοιπα εμπλεκόμενα πρόσωπα και συγκεκριμένα ένας 23χρονος κι ένας 15χρονος. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εμπλεκόμενοι είχαν καλέσει σε πιτσαρία της περιοχής και είχαν κάνει παραγγελία στήνοντας ενέδρα στον διανομέα.

Η συμμορία των τεσσάρων πλησίασε τον 42χρονο ντελιβερά, του έβγαλαν το κλειδί από τη μοτοσικλέτα, τον απείλησαν με μαχαίρια που του κόλλησαν (σ.σ. ένα στο λαιμό κι ένα στα πλευρά), αρπάζοντας του ένα τσαντάκι που περιείχε περίπου 370 σε μετρητά, τρεις χρεωστικές κάρτες, ένα κινητό τηλέφωνο και την παραγγελία αξίας άνω των 70 ευρώ.

Οι αστυνομικοί του ΤΔΕΕ Παιανίας δεν εγκατέλειψαν την υπόθεση και αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμα στοιχείο, ταυτοποίησαν τους δράστες, συλλαμβάνοντας δύο εξ’ αυτών το πρωί της 15ης Σεπτεμβρίου, ενώ κατέσχεσαν και δύο αναδιπλούμενους σουγιάδες.