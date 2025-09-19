Σκηνικό τρόμου για οδηγό ταξί στα Χανιά: Την απήγαγαν και την άφησαν δεμένη σε ερημική τοποθεσία

Εφιαλτικές στιγμές έζησε μια οδηγός ταξί στα Χανιά το μεσημέρι της Τετάρτης (17/9) όταν ένας άνδρας την απείλησε με μαχαίρι, την απήγαγε και εντέλει την άφησε δεμένη σε ερημική τοποθεσία.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε δημοσίευμα του cretapost.gr, όλα συνέβησαν όταν η οδηγός ταξί βρισκόταν στην πιάτσα στην περιοχή του ΚΤΕΛ στα Χανιά ενώ στις 2 περίπου το μεσημέρι ένας αλλοδαπός άνδρας μπαίνει στο ταξί και της ζητά να τον μεταφέρει τις Βρύσες Αποκορώνου.

Κατά τη διάρκεια της διαδρομής όμως της είπε να κάνει μία στάση σε ερημική τοποθεσία. Εκείνη ήταν η στιγμή που έβγαλε το μαχαίρι που είχε μαζί του και άρχισε να την απειλεί. Της ζήτησε τα χρήματα που είχε και στη συνέχεια την έβγαλε από τη θέση του οδηγού και την οδήγησε στο πίσω κάθισμα όπου και την έδεσε.

Μετά ο ίδιος πήρε το ταξί και το οδήγησε στη συνοικία του Κουμπέ όπου και άφησε το ταξί και έφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση.

Η άτυχη οδηγός κατάφερε, μετά από ώρα, να βγει από το ταξί και κάλεσε βοήθεια. Άμεσα οι αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και αφού συνέλεξαν τα στοιχεία ξεκίνησαν τις έρευνες για τον εντοπισμό και την σύλληψή του.