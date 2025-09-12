Καταγγελία για γυναίκα που προσπάθησε να απαγάγει 9χρονη στα Σεπόλια και την παρέσυρε με ΙΧ

Τον απόλυτο τρόμο έζησε ένα 9χρονο κοριτσάκι στα Σεπόλια, εκεί όπου μία άγνωστη γυναίκα το πλησίασε και φέρεται να επιχείρησε να το απαγάγει, ενώ στη συνέχεια το παρέσυρε με το όχημά της και το εγκατέλειψε στον δρόμο τραυματισμένο.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλουν οι γονείς του παιδιού, την ώρα που το κοριτσάκι κατευθυνόταν προς την παιδική χαρά για να παίξει, μία άγνωστη γυναίκα το πλησίασε με το αυτοκίνητό της, το έπιασε από το χέρι και το έσυρε για αρκετά μέτρα στην άσφαλτο. Στη συνέχεια, η γυναίκα -που αναζητείται από την αστυνομία- εγκατέλειψε το σημείο.

Χτυπημένη στα πόδια, το πρόσωπο και τα χέρια, η μικρή Λάουρα προσπαθεί να συνέλθει από το σοκ. Όπως υποστηρίζει, η οδηγός την άρπαξε την ώρα που πήγαινε να παίξει στην παιδική χαρά και την έσυρε με το αυτοκίνητό της στην άσφαλτο, προτού εξαφανιστεί.

«Μου είπε η κυρία: "Έλα λίγο πιο κοντά". Πήγα και με έπιασε. Με τράβηξε. Πάτησε γκάζι και με έσυρε στην άσφαλτο» δήλωσε η 9χρονη στο Star.



Ο μπαμπάς της, που ήταν λίγα μέτρα πιο κάτω, έτρεξε να δει τι έχει συμβεί. Εντόπισε το παιδί του χτυπημένο και μέσα στα αίματα.

«Ήμουν πιο κάτω. Με πήρε η γυναίκα μου τηλέφωνο και μου είπε: η μικρή είναι χτυπημένη. Έφτασα αμέσως και είδα το παιδί κάτω» είπε ο πατέρας της Λάουρας.

Το κοριτσάκι χρειάστηκε να διανυκτερεύσει στο νοσοκομείο. Τα χτυπήματα στο κεφάλι ήταν τα πιο σοβαρά, ενώ στα χέρια και τα πόδια θα χρειαστούν μέρες για να κλείσουν οι πληγές.



«Η οδηγός εξαφανίστηκε με ένα ασημί Smart» δήλωσε ο πατέρας του κοριτσιού.



Η αστυνομία έχει στα χέρια της βίντεο - ντοκουμέντο με το αυτοκίνητο και την οδηγό την ώρα που άρπαζε τη μικρή και «χτενίζει» την περιοχή για τον εντοπισμό της γυναίκας.