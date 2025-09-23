Εφιάλτης για 15χρονο: Μαθητής ΕΠΑΛ οργάνωσε την απαγωγή του- Ζητούσε 10.000 για να μην τον σκοτώσουν

Αποτροπιασμό προκαλεί η είδηση ότι ένας 18χρονος μαθητής ΕΠΑΛ φαίνεται να οργάνωσε την αρπαγή -για λίγες ώρες- ενός 15χρονου μαθητή της Γ’ Γυμνασίου προκειμένου να απαιτήσει εκβιαστικά χρήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα συνέβησαν το πρωινό της Δευτέρας (22/9) στην περιοχή της Βόλβης στη Θεσσαλονίκη με τον ανήλικο μαθητή να καταγγέλλει ότι την ώρα που πήγαινε πεζός στο σχολείο τον προσέγγισε ένα λευκό βαν. Από αυτό αποβιβάστηκε ο συνοδηγός, που φορούσε κουκούλα τύπου «full face» και με τη χρήση σωματικής βίας τον εξανάγκασε να επιβιβαστεί στις πίσω θέσεις του οχήματος.

Αμέσως μετά ο οδηγός, ο οποίος φορούσε επίσης κουκούλα «full face», κατευθύνθηκε προς την περιοχή του Άγιου Σπυρίδωνα Ασπροβάλτας. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, ο συνοδηγός -σύμφωνα πάντα με την καταγγελία- απειλούσε τον 15χρονο και δεν δίστασε να τον χτυπήσει προκειμένου να το αποσπάσει το χρηματικό ποσό των 50 ευρώ που είχε στις τσέπες του.

Του ζήτησαν να τους δώσει 10.000 ευρώ σε δύο εβδομάδες

Οι απειλές προς το θύμα της ολιγόωρης αρπαγής δεν σταμάτησαν, καθώς οι δράστες φαίνεται να του έδωσαν προθεσμία δύο εβδομάδων προκειμένου να τους δώσει χρηματικό ποσό ύψους 10.000 ευρώ για να μην τον σκοτώσουν. Φαίνεται δε να τον απείλησαν ότι δεν θα γλιτώσει ακόμη κι αν απευθυνθεί στην Αστυνομία.

Πριν τον αφήσουν, οι δράστες πέταξαν τη ζακέτα του 15χρονου και το κινητό του τηλέφωνο, το οποίο βρέθηκε με σπασμένη οθόνη κοντά στον τόπο αποβίβασης.

Ο ανήλικος μαθητής μαζί με τους γονείς του πήγε στο Α.Τ. Βόλβης και ανέφερε ότι αναγνώρισε ως συνοδηγό του βαν το 18χρονο μαθητή ΕΠΑΛ, ο οποίος και συνελήφθη. Μάλιστα, πριν από δύο ημέρες ο ίδιος φέρεται να τον είχε απειλήσει προκειμένου να του δώσει 500 ευρώ σε μετρητά.