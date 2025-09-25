Άνω Πατήσια: «Τι θέλεις στο σπίτι μου»; Εισβολέας πιάστηκε «επί το έργον» - Σύλληψη on air

Ένα απίστευτο περιστατικό εκτυλίχθηκε στα Άνω Πατήσια, όταν μια ηλικιωμένη γυναίκα επέστρεφε στο σπίτι της και βρέθηκε ξαφνικά αντιμέτωπη με έναν άγνωστο άνδρα μέσα στην αυλή της, ο οποίος φέρεται να προσπαθούσε να διαρρήξει την οικεία της. Το ακόμη πιο απρόσμενο είναι ότι το σκηνικό καταγράφηκε «ζωντανά» από τηλεοπτικό συνεργείο, το οποίο βρισκόταν τυχαία στο σημείο για ένα εντελώς διαφορετικό ρεπορτάζ.

Όλα ξεκίνησαν όταν η ηλικιωμένη επέστρεφε στο διαμέρισμά της, έχοντας μόλις επισκεφθεί την τράπεζα. Καθώς περνούσε την αυλόπορτα, διαπίστωσε με τρόμο πως ένας άγνωστος άνδρας βρισκόταν ήδη στον χώρο. Σοκαρισμένη αλλά ψύχραιμη, τον πλησίασε και τον ρώτησε: «Τι θέλεις μέσα στο σπίτι μου; Εσύ έσπασες τα γυαλιά;».

Ο άνδρας, φανερά αμήχανος και προσπαθώντας να αποφύγει τόσο τις ερωτήσεις όσο και τις κάμερες, ισχυρίστηκε πως… καθαρίζει τον χώρο. Το σκηνικό κατέγραφε εκείνη τη στιγμή τηλεοπτικό συνεργείο του Star, με τον ρεπόρτερ να παρεμβαίνει και να ρωτά με τη σειρά του: «Πώς μπήκατε μέσα;». Ο επίδοξος διαρρήκτης επιχειρεί να απομακρυνθεί, χωρίς να δίνει σαφείς εξηγήσεις, ενώ η κάμερα συνεχίζει να καταγράφει την κάθε του κίνηση.

Η ηλικιωμένη ξεκαθαρίζει στο συνεργείο και στους γείτονες πως δεν γνωρίζει τον άνδρα, ούτε τον έχει ξαναδεί ποτέ. Όπως προέκυψε λίγο αργότερα, ο άνδρας είχε παραβιάσει τη μάντρα του σπιτιού και είχε καταφέρει να ανοίξει την εσωτερική πόρτα. Για αρκετά λεπτά περιπλανιόταν στην αυλή κρατώντας ένα σακίδιο.

Στο βίντεο ντοκουμέντο του Star, καταγράφεται ακόμη και η στιγμή που ο δράστης προσπαθεί να διαφύγει, πηδώντας πάνω από τον φράχτη. Η απόπειρα διαφυγής του όμως δεν είχε αποτέλεσμα. Πολίτες και μέλη του τηλεοπτικού συνεργείου κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο προχώρησαν στη σύλληψή του, ενώ κατά τη διάρκεια του ελέγχου στο σακίδιό του, εντοπίστηκαν εργαλεία διάρρηξης, επιβεβαιώνοντας τις υποψίες ότι δεν βρέθηκε τυχαία στον χώρο.

Δείτε βίντεο: