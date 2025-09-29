Κινηματογραφική ληστεία στη Ρόδο: Κουκουλοφόροι άρπαξαν πάνω από 500.000€ από κοσμηματοπωλείο

Ένα απίστευτο σκηνικό σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (29/9) στην περιοχή Κολύμπια της Ρόδου, όταν δυο κουκουλοφόροι «μπούκαραν» σε κοσμηματοπωλείο και άρπαξαν αντικείμενα αξίας 500.000 ευρώ.

Λίγο μετά τις 20:30, ο ιδιοκτήτης, βγήκε για λίγα λεπτά στο πίσω μέρος του χώρου όπου βρίσκεται η τουαλέτα του καταστήματος, όταν ξαφνικά δέχθηκε επίθεση από δύο άνδρες που φορούσαν κουκούλες και μάσκες, όπως αναφέρει δημοσίευμα του τοπικού μέσου dimokratiki.gr.

Ο ένας τον ακινητοποίησε και τον χτύπησε, ενώ ο δεύτερος μπήκε στο κοσμηματοπωλείο και άρπαξε κοσμήματα μεγάλης αξίας. Η λεία, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, αγγίζει το μισό εκατομμύριο ευρώ!

Οι δράστες κινήθηκαν ταχύτατα. Παρά το γεγονός ότι ενεργοποιήθηκε το σύστημα ασφαλείας με συναγερμό καπνού, οι δράστες κατάφεραν να εξαφανιστούν πριν γίνουν αντιληπτοί.

Η Ασφάλεια Ρόδου έχει ήδη ξεκινήσει έρευνες και συγκεντρώνει υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχουν εντοπιστεί ίχνη των ληστών.