Απίστευτο θέαμα στη Ρόδο: Χιλιάδες drones σχημάτισαν τον Κολοσσό στον ουρανό

Την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού γιόρτασε ο δήμος Ρόδου, με χιλιάδες drones να φωτίζουν τον ουρανού του νησιού.

Τα drones δημιούργησαν ένα μοναδικό εναέριο θέαμα το βράδυ του Σαββάτου (27/9).

Τι έδειχναν τα drones

Όσοι βρέθηκαν μπροστά σε αυτό το υπερθέαμα είχαν την ευκαιρία να δουν τον Κολοσσό να «ξαναγεννιέται». Ένα από τα επτά θαύματα του αρχαίου κόσμου σχηματίστηκε στον ροδίτικο ουρανό, προκαλώντας δέος.

Όμως δεν σχηματίστηκε μόνο ο Κολοσσός. Ο ουρανός «γέμισε» από τα τοπόσημα του νησιού: τους Ιππότες, τις πεταλούδες, τα ελαφάκια Ντάμα Ντάμα.

Στην σχετική του ανάρτηση ο δήμος Ρόδου σημείωσε: «Χθες ο ουρανός της Ρόδου γέμισε ιστορία και φως. Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού, ένα ανεπανάληπτο Drone Show μας ταξίδεψε μέσα στους αιώνες: από τον Κολοσσό και τους Ιππότες, μέχρι τα μνημεία που κάνουν το νησί μας μοναδικό. Όταν η τεχνολογία συναντά την ιστορία, το αποτέλεσμα είναι μια φαντασμαγορική εμπειρία που θα μείνει αξέχαστη σε όλους όσοι την έζησαν!».