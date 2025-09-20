Ρόδος: Η παραλία ξαναγίνεται δημόσια –Οι μπουλντόζες ξήλωσαν τα αυθαίρετα στην «Έλλη»

Η μπουλντόζα μπήκε στην παραλία Έλλη και το αυθαίρετο έπεσε. Το κατάστημα «AZUL» (πρώην «BAIA») κατεδάφισε τις παράνομες κατασκευές του, όχι επειδή το αποφάσισε, αλλά επειδή δεν είχε πια άλλη επιλογή. Τα πρωτόκολλα κατεδάφισης ενεργοποιήθηκαν, και η εικόνα που για χρόνια προκαλούσε την κοινωνία των πολιτών αλλά και τα μέσα ενημέρωσης, έλαβε τέλος.

Το Δίκτυο Ομπρέλα, που πρωτοστατεί εδώ και μήνες με παρεμβάσεις και καταγγελίες, μιλά για ένα πρώτο –έστω και μερικό– βήμα αποκατάστασης της νομιμότητας στον αιγιαλό. «Δεν ήταν αυθόρμητη κίνηση της επιχείρησης, αλλά αποτέλεσμα πίεσης και εφαρμογής του νόμου», σημειώνουν οι άνθρωποί του.

Από σφράγιση σε… «προσωρινή αποσφράγιση»

Η υπόθεση είχε ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2024, όταν το κατάστημα σφραγίστηκε για σωρεία παραβάσεων. Ωστόσο, με απόφαση του δημάρχου Ρόδου, δόθηκε «προσωρινή αποσφράγιση». Προσωρινή στα χαρτιά, αφού παρατάθηκε… οκτώ φορές, με την τελευταία να λήγει στις 23 Σεπτεμβρίου.





Η δημοσιότητα που πήρε το θέμα, με ρεπορτάζ σε αθηναϊκές εφημερίδες, τηλεοπτικά κανάλια και ερώτηση στη Βουλή, φρέναρε την προοπτική μιας νέας παράτασης. Το καθεστώς ανομίας δεν μπορούσε πλέον να συνεχιστεί.

Η επόμενη μέρα

Το Δίκτυο Ομπρέλα δηλώνει ότι θα συνεχίσει τον αγώνα του για ελεύθερες, καθαρές και προσβάσιμες παραλίες, χωρίς αυθαιρεσίες και παρατυπίες. «Η παραλία δεν είναι ιδιοκτησία κανενός καταστήματος. Ανήκει σε όλους τους πολίτες», τονίζουν.



Η κατεδάφιση στο «AZUL» είναι ίσως το πιο ηχηρό μήνυμα: η πίεση των πολιτών, η δημοσιότητα και η εφαρμογή του νόμου μπορούν –έστω και αργά– να σπάσουν την αλυσίδα της αυθαιρεσίας.