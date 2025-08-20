«Ντου» σε γνωστό κάμπινγκ στη Χαλκιδική: Ξηλώνουν ομπρέλες μετά από καταγγελία τουρίστριας

Μεγάλη επιχείρηση για την απομάκρυνση μόνιμων κατασκευών που τοποθέτησε γνωστό κάμπινγκ στην παραλία Καλαμίτσι της Χαλκιδικής, πραγματοποιείται από τον δήμο Σιθωνίας από το πρωί της Τετάρτης (20/8).

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του typosthes.gr, οι Αρχές απομάκρυναν ομπρέλες και άλλες μόνιμες κατασκευές που είχε τοποθετήσει το κάμπινγκ στην παραλία.

Φωτό: typosthes.gr

Η επιχείρηση του δήμου Σιθωνίας πραγματοποιήθηκε έπειτα από καταγγελία τουρίστριας η οποία έμενε στο κάμπινγκ, με βίντεο το οποίο ανέβασε στα social media.

Υπενθυμίζεται ότι από τα μέσα Μαρτίου που τέθηκε σε λειτουργία η εφαρμογή MyCoast, έχουν γίνει περισσότερες από 11.500 καταγγελίες -ανώνυμες ή επώνυμες- για παράνομη κατάληψη της παραλίας από ξαπλώστρες, απουσία ναυαγοσώστη και άλλες παραβάσεις.

Από τις καταγγελίες αυτές, σύμφωνα με τα στοιχεία, οι περισσότερες (και συγκεκριμένα οι 2.443) έχουν γίνει για τη Χαλκιδική.