Τρόμος στο Ρέντη: Συνελήφθη 52χρονος που λήστεψε υπάλληλο καταστήματος υπό την απειλή όπλου

Συνελήφθη 52χρονος στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Ρέντη, ο οποίος απείλησε υπάλληλο καταστήματος με όπλο προτού τον ληστέψει.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, ο 52χρονος τις πρωινές ώρες της Πέμπτης (24/9) μπήκε σε κατάστημα της περιοχής φορώντας κράνος και με την απειλή πιστολιού στην υπάλληλο, λήστεψε το ταμείο. Στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή με μοτοσικλέτα.

Μετά από έρευνα και αξιοποίηση πληροφοριών, οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν τον 52χρονο και τον εντόπισαν το μεσημέρι της επόμενης ημέρας, περνώντας του χειροπέδες.

Στο σπίτι του 52χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πιστόλι με φυσίγγιο στη θαλάμη, γεμιστήρας, 53 φυσίγγια, κράνος και το χρηματικό ποσό των 725 ευρώ

Ο άνδρας κατηγορείται για ληστεία με απειλή όπλου σε βάρος του υπαλλήλου του καταστήματος.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ η προανάκριση για την υπόθεση συνεχίζεται.