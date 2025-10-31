Λάρισα: Κυνηγούσε με τσεκούρι στον δρόμο τη σύζυγο του ξαδέλφου του - Την έσωσαν περαστικοί

Μπροστά σε ένα τρομακτικό θέαμα βρέθηκαν κάτοικοι και περαστικοί μιας γειτονιάς στη συνοικία της Νεράιδας στη Λάρισα όταν είδαν έναν άνδρα να κυνηγάει μια γυναίκα με τσεκούρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr, η γυναίκα είναι σύζυγος ξαδέλφου του δράστη, με τον οποίο υπήρχαν οικονομικές διαφορές.

Ο άνδρας, 41 ετών, μετέβη στο σπίτι του ζευγαριού αναζητώντας τον ξάδελφό του. Όμως, δεν τον βρήκε και στράφηκε απειλητικά προς τη γυναίκα. Πανικόβλητη η 37χρονη, βγήκε στον δρόμο καλώντας σε βοήθεια, ενώ περαστικοί και γείτονες επενέβησαν, με αποτέλεσμα ο δράστης να διαφύγει και να αναζητείται από τις Αρχές.