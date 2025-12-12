Φονικό στη Φοινικούντα: Τα πακιστανικά κινητά και η εκποίηση περιουσίας «πρόδωσαν» τους δράστες

Το «κουβάρι» της αλληλουχίας γεγονότων που αποδεικνύουν την εμπλοκή του ανιψιού του 68χρονου στη Φοινικούντα αλλά και του στενού φίλου του στην δολοφονία του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και του επιστάτη, καλείται να ξετυλίξει η ανακρίτρια της Καλαμάτας προκειμένου να λυθεί ο γρίφος στην υπόθεση που συντάραξε το πανελλήνιο.

Πλέον το έγκλημα εξετάζεται υπό διαφορετικά δεδομένα, καθώς κεντρικό ρόλο φέρεται να έχει ο ανιψιός του 68χρονου.

Οι ανακριτικές αρχές έχουν πλέον στα χέρια τους νέα στοιχεία που ανατρέπουν την εικόνα της υπόθεσης. Τα πακιστανικά τηλέφωνα που χρησιμοποίησαν οι εμπλεκόμενοι φαίνεται πως αποκάλυψαν τον ρόλο του καθενός.

«Μίλησαν» τα πακιστανικά τηλέφωνα

Σύμφωνα με τις αρχές, ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ που ήταν παρών στο σημείο του εγκλήματος, επικοινωνούσε μέσω πακιστανικού αριθμού με τον 22χρονο, ο οποίος από απλός συνεργός θεωρείται πλέον ο εκτελεστής. Μάλιστα, ο ανιψιός φέρεται να ήταν και το πρόσωπο που τον μετέφερε με το αυτοκίνητό του στο ΚΤΕΛ Καλαμάτας αμέσως μετά το έγκλημα.

Την ίδια στιγμή, ο επιχειρηματίας φίλος του φέρεται να συνομιλούσε την ημέρα του διπλού φονικού με τον 22χρονο, δίνοντάς του οδηγίες, ενώ λίγο μετά φρόντιζε να συνεννοηθεί με τον ανιψιό και την κοπέλα του για το τι θα καταθέσουν.

Ένας ακόμη συνεργός, που βρίσκεται σε προγαμματισμένο ταξίδι αναψυχής στη Γερμανία, έχει επίσης κομβικό ρόλο, καθώς επικοινωνούσε με τον εκτελεστή από πακιστανικό τηλέφωνο.

Η εκποίηση περιουσιακών στοιχείων «έδειξε» τον ανιψιό

Κεντρικό ρόλο στο διπλό φονικό της Φοινικούντας φαίνεται να παίζουν τα οικονομικά συμφέροντα, κυρίως η τεράστια περιουσία του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες αγγίζει τα 30.000.000 ευρώ, σε ακίνητα και κινητά περιουσιακά στοιχεία.

Αμέσως μετά την διπλή δολοφονία ο ανιψιός του 68χρονου που διεκδικούσε το μεγαλύτερο μερίδιο ξεκίνησε να εκποιεί πολλά περιουσιακά στοιχεία. Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής, ενδεικτική της ταχύτητας είναι η πώληση ενός σπιτιού του δολοφονηθέντα στην εξαιρετικά χαμηλή τιμή των 140.000 ευρώ, χρήματα πολύ λιγότερα σε σχέση με την τιμή στην οποία θα μπορούσε δυνητικά να πωληθεί ένα τέτοιο ακίνητο.

Το σπίτι απέχει μόλις 150 μέτρα από την είσοδο του κάμπινγκ και δεν είναι το μόνο περιουσιακό στοιχείο του δολοφονηθέντα που έχει εκποιηθεί καθώς, όπως γίνεται αντιληπτό ο κατηγορούμενος ανιψιός του τον τελευταίο καιρό προσπαθούσε να συγκεντρώσει ρευστό.

Φοινικούντα: Αμίλητοι στον εισαγγελέα οι δύο νέοι συλληφθέντες

Μετά τα νέα στοιχεία, οι δύο νεαροί συλληφθέντες οδηγήθηκαν αμίλητοι στον εισαγγελέα της πρώην Σχολής Ευελπίδων.

Βγήκαν με χειροπέδες από τη ΓΑΔΑ, με τον ανιψιό μπροστά και τον επιχειρηματία φίλο του να ακολουθεί. Έφτασαν στα δικαστήρια λίγο μετά τις 9:30, συνοδευόμενοι από ισχυρή αστυνομική δύναμη. Περίμεναν αρκετή ώρα έξω από το γραφείο του εισαγγελέα για την εκτέλεση των ενταλμάτων σύλληψης.

Η υπεράσπισή τους αρνείται κάθε εμπλοκή.

Ο δικηγόρος του ανιψιού του ιδιοκτήτη κάμπινγκ δήλωσε ότι «είναι αρνητικός σε οποιαδήποτε κατηγορία» και δεν μπορεί να αντιληφθεί «με ποια στοιχεία οδηγήθηκε να κατηγορηθεί».

Ο συνήγορος του επιχειρηματία φίλου υποστηρίζει ότι ο πελάτης του «δεν είχε τίποτα με τον θανόντα» και δεν έχει «ούτε ένα ίχνος ποινικού παρελθόντος».