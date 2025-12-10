Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Πώς οι Αρχές έφτασαν στη σύλληψη του ανιψιού και του «αδελφικού φίλου»

Ήταν περίπου 11:00 το πρωί όταν η ανακρίτρια Καλαμάτας σήκωσε το τηλέφωνο της και κάλεσε τον διοικητή του Τμήματος Δίωξης Ανθρωποκτονιών και τον ενημέρωσε ότι έχουν εκδοθεί τρία εντάλματα σύλληψης για τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ της Φοινικούντας το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου.

Άμεσα συγκροτήθηκαν ομάδες συλλήψεων και έγινε έρευνα στο σπίτι του 31χρονου επιχειρηματία και αδερφικού –όπως ο ίδιος τον χαρακτήριζε- φίλου του 32χρονου ανιψιού του δολοφονημένου Κώστα Τομαρά, στην περιοχή της Αττικής. Οι δύο άνδρες εντοπίστηκαν εκεί, τους πέρασαν χειροπέδες και οδηγήθηκαν στη ΓΑΔΑ όπου θα παραμείνουν μέχρι το πρωί της της Πέμπτης (11/12) όπου στη συνέχεια θα πάρουν τον δρόμο για το δικαστικό μέγαρο Καλαμάτας, προκειμένου να ζητήσουν προθεσμία για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.

Τα μηνύματα που τους «έκαψαν»

Σύμφωνα με πληροφορίες, κομβικό ρόλο στην εξιχνίαση της διπλής δολοφονίας έπαιξε η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Εργαστηρίων, καθώς έγινε ανάσυρση κρίσιμου υλικού (σ.σ. μηνύματα και άλλες επικοινωνίες) μεταξύ των εμπλεκομένων προσώπων, τα οποία είχαν διαγραφεί από κινητά τηλέφωνα και τάμπλετ. Παράλληλα, η ανακρίτρια Καλαμάτας για να προχωρήσει στην έκδοση των ενταλμάτων σύλληψης αξιοποίησε τις άρσεις απορρήτου επικοινωνιών, τις μαρτυρικές καταθέσεις που λάμβανε συνεχώς τις τελευταίες εβδομάδες και φυσικά το πλούσιο υλικό από κάμερες ασφαλείας.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι ήδη από τις πρώτες εβδομάδες υπήρχαν ενδείξεις για εμπλοκή του 32χρονου ανιψιού, ωστόσο, όπως επισημαίνουν αστυνομικές πηγές στο flash.gr «είναι άλλο πράγμα οι ενδείξεις κι άλλο πράγμα οι αποδείξεις για να συλληφθεί ένα άτομο για τόσο σοβαρό αδίκημα». Σε ότι αφορά το τρίτο πρόσωπο που αναζητείται και για την ώρα διαφεύγει της σύλληψης, είναι συνεργάτης και φίλος του 31χρονου επιχειρηματία, ο οποίος βρίσκεται σε ταξίδι στο εξωτερικό.

Οι δύο συλληφθέντες κρατούνται στη ΓΑΔΑ, δεν θα δώσουν κατάθεση στους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ανθρωποκτονιών, ενώ αύριο νωρίς το πρωί ή και αργά μέσα στη νύχτα σήμερα αναμένεται να ξεκινήσει για την Καλαμάτα όπου θα βρεθούν ενώπιον ανακρίτριας και εισαγγελέα.