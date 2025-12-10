Δύο νέες συλλήψεις για το φόνο στη Φοινικούντα: Χειροπέδες στον ανιψιό του 68χρονου θύματος

Σε δύο νέες συλλήψεις για τη δολοφονία του 68χρονου ιδιοκτήτη κάμπινγκ στη Φοινικούντα, προχώρησε η αστυνομία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Αρχές πέρασαν χειροπέδες στον 22χρονο ανιψιό του θύματος αλλά και στον 31χρονο επιχειρηματία, ιδιοκτήτη της καφετέριας που εργαζόταν ο ανιψιός στο Κολωνάκι αλλά και ο χώρος στον οποίο είχε γνωρίσει τον φερόμενο δράστη του φόνου.

Οι συλλήψεις έγιναν από το Τμήμα Ανθρωποκτονιών κατόπιν εντάλματος της ανακρίτριας.

Από τις Αρχές αναζητείται ακόμη ένα άτομο που φέρεται να εμπλέκεται στην εγκληματική υπόθεση.