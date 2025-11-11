Μυστήριο με αστυνομική έφοδο σε χωριό της Θεσπρωτίας - Η σύνδεση με το διπλό φονικό στη Φοινικούντα

Πυκνό μυστήριο καλύπτει αστυνομική επιχείρηση σε χωριό της Θεσπρωτίας, όπου πραγματοποιήθηκε έφοδος σε σπίτι που διέμενε συγγενικό πρόσωπο του ενός εκ των δύο κατηγορουμένων για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα. Μέσα στο σπίτι εντοπίστηκε βαρύς οπλισμός, καθώς και πολύ μεγάλο χρηματικό ποσό.



Η αστυνομική επιχείρηση έγινε σε σπίτι που διέμενε μία γυναίκα με τα δύο της παιδιά. Πρόκειται για ένα απομονωμένο σπίτι, που βρίσκεται σε απόσταση ενός χιλιομέτρου από το χωριό.



Μέσα στο σπίτι εντοπίστηκαν καλάσνικοφ, καθώς και 500.000 ευρώ, ενώ η ιδιοκτήτρια είναι συγγενής του Τ.Χ., του ενός από τους δύο κατηγορούμενους για τη διπλή εκτέλεση στη Φοινικούντα, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του Star.



Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η γυναίκα ζούσε για χρόνια στο Βέλγιο. Το καλοκαίρι επέστρεψε στην Ελλάδα με σκοπό να μείνει μόνιμα στο χωριό και μάλιστα είχε γράψει και τα παιδιά της στο σχολείο. Ξαφνικά, τρεις ημέρες πριν τις συλλήψεις για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα, εξαφανίστηκε.



Η γυναίκα μάλιστα, την προηγούμενη ημέρα, επισκέφθηκε το σχολείο προκειμένου να διαγράψει τα παιδιά της, ενώ φαίνεται πως έφυγε βιαστικά, καθώς στις βεράντες υπάρχουν ακόμη τραπέζια, καρέκλες και άλλα αντικείμενα.



Συγγενείς της στο χωριό πάντως, υποστηρίζουν ότι τα παιδιά της δεν μπορούσαν να εγκλιματιστούν, γι’ αυτό και η οικογένεια μάζεψε τα πράγμάτα της και επέστρεψε πίσω.

Υπενθυμίζεται ότι για τη διπλή εκτέλεση στη Φοινικούντα, ο ηθικός αυτουργός εξακολουθεί να παραμένει ελεύθερος, με τις Αρχές να μην έχουν μέχρι στιγμής καταφέρει να ανακαλύψουν την ταυτότητα και το κίνητρό του. Την ίδια ώρα, άφαντο παραμένει και το όπλο που χρησιμοποιήθηκε για τη διπλή δολοφονία.