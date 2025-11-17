Ραγδαίες εξελίξεις στο φονικό της Φοινικούντας: Έρευνες της ΕΛΑΣ σε Κολωνάκι και Μεσσηνία

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του διπλού φονικού στη Φοινικούνται, καθώς σε εξέλιξη βρίσκονται αυτή την ώρα έρευνες της ΕΛΑΣ σε καταστήματα στο Κολωνάκι, τα οποία ανήκουν στον ιδιοκτήτη της καφετέριας που φέρεται να εργαζόταν ο 22χρονος καθ' ομολογίαν συνεργός που έχει συλληφθεί για τη δολοφονία του ιδιοκτήτη κάμπινγκ και του επιστάτη του στη Φοινικούντα.

Παρουσία εισαγγελέα έχουν μπει αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ανθρωποκτονιών και συλλέγουν στοιχεία.

Μάλιστα, με εντολή της ανακρίτριας αστυνομικοί πραγματοποιούν έρευνες τόσο στο σπίτι του ιδιοκτήτη, όσο και στο κάμπινγκ.

Η έρευνα πραγματοποιείται κατόπιν παραγγελίας της ανακρίτριας που χειρίζεται την υπόθεση του διπλού φονικού στο κάμπινγκ. Ειδικότερα, τα καταστήματα ανήκουν σε 31χρονο επιχειρηματία, ο οποίος είναι και φίλος του ανιψιού της Φοινικούντας. Μάλιστα, πρόκειται για το άτομο που είχε επικοινωνήσει τηλεφωνικά η φίλη του ανιψιού λίγο μετά τη διπλή δολοφονία.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο επιχειρηματίας -που φέρεται να είναι εργοδότης του 22χρονου καθ’ ομολογίαν συνεργού- είχε καταθέσει για τέσσερις ώρες στην ανακρίτρια σχετικά με την υπόθεση του διπλού φονικού στη Φοινικούντα.