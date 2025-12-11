Φοινικούντα: Στον εισαγγελέα ανιψιός και επιχειρηματίας - Αναζητείται ακόμη ένα άτομο

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου, με θύματα τον 68χρονο ιδιοκτήτη και τον 61χρονο επιστάτη.

Οι δύο συλληφθέντες, ο ανιψιός και ο επιχειρηματίας φίλος του, μεταφέρθηκαν το πρωί της Πέμπτης (11/12) στην Ευελπίδων προκειμένου να απολογηθούν στον εισαγγελέα, με τα δύο άτομα να κατηγορούνται πως είναι οι ηθικοί αυτουργοί του διπλού φονικού στη Φοινικούντα, που σημειώθηκε στις αρχές Οκτωβρίου.

Μεταγωγή των δύο υπόπτων για το έγκλημα στην Φοινικούντα.



Μετά την εκτέλεση των ενταλμάτων από τον αρμόδιο εισαγγελέα, οι δύο κατηγορούμενοι θα μεταχθούν στην Καλαμάτα ώστε να οδηγηθούν ενώπιον της ανακρίτριας.

Για την υπόθεση αναζητείται ακόμη ένας άνδρας, φίλος του επιχειρηματία, ο οποίος φέρεται να βρίσκεται στο εξωτερικό για ταξίδι αναψυχής. Ο εν λόγω εμπλεκόμενος κατηγορείται για συνέργεια, ενώ οι δύο πρώτοι για ηθική αυτουργία.

Φωτ.: Γιάννης Κέμμος / flash.gr

Σημειώνεται πως μετά από δίμηνες εντατικές έρευνες, αναλύσεις βιντεοληπτικού υλικού και άρσεις τηλεφωνικών συνδέσεων, η ανακρίτρια του Πρωτοδικείου Καλαμάτας εξέδωσε τρία νέα εντάλματα σύλληψης, τα οποία αλλάζουν εκ βάθρων το σκηνικό της υπόθεσης.

Τα δύο πρώτα εντάλματα, που αφορούν τον 33χρονο ανιψιό του θύματος και βασικό αυτόπτη μάρτυρα, καθώς και έναν 32χρονο επιχειρηματία, στενό φίλο του, εκτελέστηκαν χθες το πρωί στη Βούλα, υπό απόλυτη μυστικότητα.

Φωτ.: Γιάννης Κέμμος / flash.gr

Αναζητείται ακόμα ένα άτομο που είναι στο εξωτερικό

Οι δύο άνδρες φέρονται να κατηγορούνται ως ηθικοί αυτουργοί της διπλής δολοφονίας και σήμερα οδηγούνται ενώπιον της εισαγγελέως για την απαγγελία των κατηγοριών, πριν ζητήσουν, όπως αναμένεται, προθεσμία για να απολογηθούν. Ο ανιψιός διώκεται ως ηθικός αυτουργός και για μία απόπειρα δολοφονίας που είχε προηγηθεί σε βάρος του θείου του

Το τρίτο ένταλμα αφορά συνεργάτη του 32χρονου επιχειρηματία, ο οποίος -σύμφωνα με πληροφορίες- βρίσκεται στο εξωτερικό.

Η μετατροπή του 33χρονου ανιψιού από μάρτυρα σε κατηγορούμενο, καθώς και η επανεξέταση του ρόλου των δύο 22χρονων που παραμένουν προσωρινά κρατούμενοι, δημιουργούν ένα νέο, πιο σύνθετο πλαίσιο γύρω από τα κίνητρα και τη δράση όσων εμπλέκονται.

Ακόμη και η ταυτότητα του «φυσικού» αυτουργού θεωρείται πλέον ανοιχτή, ενώ δεν έχουν εντοπιστεί ούτε το όπλο ούτε το λευκό σκούτερ που χρησιμοποιήθηκε στη Μεσσηνία.