Συνελήφθη στην Αθήνα 35χρονος Αφγανός για τον στραγγαλισμό γυναίκας στη Δανία

Ένα απίστευτης αγριότητας έγκλημα, είχε διαπράξει στη Δανία, ο 35χρονος Αφγανός, που συνελήφθη από αστυνομικούς του τμήματος Αναζητήσεων της Ασφάλειας Αττικής, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης.



Το έγκλημα το είχε διαπράξει πριν από δύο χρόνια στις 24/8/2023, όταν μπήκε σε σπίτι στη Δανία και αρχικά χτύπησε έναν ομοεθνή του.



Στη συνέχεια πλησίασε γυναίκα, επίσης με καταγωγή από το Αφγανιστάν, και αφού την χτύπησε με μεταλλικό μπουκάλι στο κεφάλι, την στραγγάλισε.



Ο 35χρονος το 2021 και το 2022 τέλεσε επανειλημμένα το αδίκημα της απάτης.



Συγκεκριμένα, μίσθωνε καταλύματα Airbnb, προκειμένου να διαμένει, δίχως να καταβάλλει το αντίτιμο κατά τη λήξη της μίσθωσης.



Ενώ το 2023, αφαίρεσε δύο ρολόγια συνολικής αξίας 40.000 ευρώ, ενώ εμπλέκεται και σε απάτες μέσω διαδικτύου.