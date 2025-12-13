Δύο γυναίκες μπήκαν στο κάδρο των ερευνών για το διπλό έγκλημα στη Φοινικούντα

Δύο γυναίκες έχουν μπει πλέον στο επίκεντρο των ερευνών σχετικά με την υπόθεση – θρίλερ της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα, στη Μεσσηνία. Η αστυνομία εξετάζει σοβαρά τη σύνδεση των δύο προσώπων με τον ανιψιό του δολοφονημένου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, εν μέσω αναφορών για πιθανές εμπλοκές σε εγκληματικές ενέργειες.



Οι προσπάθειες της Αστυνομίας προκειμένου να ξεδιαλύνει το μυστήριο του εγκλήματος στρέφονται και στον εντοπισμό στοιχείων που θα μπορούσαν να την οδηγήσουν σε κρίσιμες αποκαλύψεις



Όπως αποκάλυψε το βράδυ του Σαββάτου 13 Δεκεμβρίου το MEGA, η ανακρίτρια, παράλληλα, έχει βάλει πλέον στο «κάδρο» δύο νέα πρόσωπα, που εξετάζεται αν γνώριζαν ή βοήθησαν στην οργάνωση του διπλού εγκλήματος.



Πρόκειται για τη σύντροφο του ανιψιού και ακόμη μία γυναίκα από τον στενό οικογενειακό κύκλο του 33χρονου.



Στο μεταξύ, ως γνωστόν, αναζητείται ακόμη ένα άτομο, σε βάρος του οποίου έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης.



Πρόκειται για τον 30χρονο συνεργάτη του φίλου του ανιψιού με δραστηριότητα στο Κολωνάκι και το κέντρο της Αθήνας και γιο γνωστού επιχειρηματία.



Ο νεαρός, που φέρεται να είχε ρόλο καθοδηγητή των δύο 22χρονων, βρίσκεται στη Γερμανία και αναζητείται από τις τοπικές αρχές.



Οι αντιφάσεις που «καίνε» τον ανιψιό

O ανιψιός του δολοφονημένου επιχειρηματία, ο μοναδικός αυτόπτης της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ, κατηγορείται πλέον με βάση τα στοιχεία ότι αυτός ήταν που ενορχήστρωσε την εκτέλεση του θείου του και του φίλου του.



Στα όσα είπε στις δύο πρώτες καταθέσεις του, για τη σκηνή του εγκλήματος, παρατηρήθηκαν διαφορές, καθώς τη μία ανέφερε πως ήταν όρθιος κοντά στο τζάκι και την άλλη πως ήταν καθιστός απέναντι από τον θείο του.



«Ήμουν με τον επιστάτη στο τζάκι όρθιοι», είχε πει χαρακτηριστικά στην πρώτη του κατάθεση, ενώ στη συμπληρωματική είχε ισχυριστεί τα εξής: «Καθόμουν στην καρέκλα απέναντι από τον θείο μου και σηκώθηκα γιατί νόμιζα ότι ερχόταν πελάτης».



Διαφορετικές περιγραφές έδωσε και για τις πρώτες κινήσεις που έκανε μετά τη δολοφονία του θείου του.



«Βγαίνοντας από τη ρεσεψιόν άρχισα να τρέχω αριστερά και ο επιστάτης προς τα ψυγεία και φαινόταν ότι θόλωσε και εγώ τον προέτρεψα να τρέξει και άρχισε να τρέχει προς το μέρος μου», είπε αρχικά.



«Αρχίζω να τρέχω προς τα έξω λέγοντας στον επιστάτη "τρέχα ρε". Έτρεξα πρώτος και αυτός προς το μέρος μου αν και είχα φύγει πιο μακριά», είπε στη συμπληρωματική.



Άλλο κρίσιμο σημείο είχε να κάνει με τις περιγραφές του ανιψιού για τον 22χρονο που δήλωνε συνεργός και με βάση το σκεπτικό της ανακρίτριας, ήταν ο εκτελεστής στο διπλό έγκλημα.

Λάθος περιγραφές και για τα ρούχα

«Ο άνδρας αυτός φορούσε κοντομάνικο λευκό πουκάμισο με ρίγες, χρώματος ή μαύρο ή μπλε ή γκρι. Δεν θυμάμαι αν φορούσε βερμούδα ή παντελόνι αλλά σίγουρα δεν ήταν τζιν».



Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο ανιψιός φέρεται να έκρυψε τον εκτελεστή μετά το έγκλημα και την επόμενη ημέρα να τον μετέφερε στα ΚΤΕΛ Καλαμάτας διευκολύνοντας τη διαφυγή του.