Έκλεισε η Καραγιώργη Σερβίας: Μίνι - συναγερμός για φωτιά σε τράπεζα

Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ της Πέμπτης στην οδό Καραγιώργη Σερβίας, στο Σύνταγμα, όταν η Πυροσβεστική δέχθηκε κλήση για πιθανή πυρκαγιά σε χώρο γραφείων τράπεζας.

Στο σημείο έφθασαν άμεσα τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα, ενώ η ΕΛ.ΑΣ. διέκοψε προσωρινά την κυκλοφορία για λόγους ασφαλείας, τόσο για τους πολίτες όσο και για τα συνεργεία επέμβασης.

Γιάννης Κέμμος / Flash.gr

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν επρόκειτο για πυρκαγιά, αλλά για σπινθήρες που προκλήθηκαν από βραχυκύκλωμα σε πλαστική καλωδίωση. Το συμβάν αντιμετωπίστηκε άμεσα από την Πυροσβεστική, χωρίς να υπάρξουν ζημιές ή τραυματισμοί.

Η κυκλοφορία στην Καραγιώργη Σερβίας επανήλθε πλήρως στις 20:35, με την περιοχή να επιστρέφει γρήγορα σε κανονικούς ρυθμούς.

Γεμάτοι οι δρόμοι του Κέντρου

Την ίδια ώρα, ασφυκτικά γεμάτη παραμένει η Ερμού, ακόμη και λίγη ώρα πριν κλείσουν τα καταστήματα, με τον κόσμο να κατακλύζει τον δημοφιλέστερο εμπορικό δρόμο της Αθήνας λόγω του εορταστικού ωραρίου.

Οι πεζόδρομοι έχουν πλημμυρίσει από καταναλωτές και επισκέπτες που κάνουν τις αγορές τους ή απλώς απολαμβάνουν την εορταστική ατμόσφαιρα στο κέντρο της πόλης.