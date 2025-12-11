Όλη η Αθήνα στο πνεύμα των Χριστουγέννων - Απορριμματοφόρο έλαμψε φορώντας τα γιορτινά του

Μπορεί η Αθήνα να έχει φορέσει εδώ και μέρες τα γιορτινά της για τα Χριστούγεννα, με αποκορύφωμα την μέρα φωταγώγησης του δέντρου στην πλατεία Συντάγματος, ωστόσο όσο ερχόμαστε πιο κοντά στην μεγάλη γιορτή, νέοι πρωτοποριακοί στολισμοί «ξεπροβάλουν» προκαλώντας τον ενθουσιασμό των περαστικών.

Από την εξίσωση, λοιπόν, δεν έλειψε ούτε ένα απορριμματοφόρο του Δήμου, με το όχημα να τραβάει τα βλέμματα με τη χριστουγεννιάτικη «φορεσιά» του. Όπως φαίνεται από τα χαρακτηριστικά καρέ που εξασφάλισε το flash.gr, κατά τη διάρκεια που το όχημα κυκλοφορούσε στους δρόμους, εθεάθη με λαμπάκια που το περιτριγύριζαν δίνοντας μια ιδιαίτερη όψη στο απορριμματοφόρο.

Φωτο: Γιάννης Κέμμος/Flash.gr

Έτσι, μετά το εντυπωσιακό πλάνο που μαγνήτισε τα βλέμματα όσων κυκλοφορούν στο κέντρο της Αθήνας με το λαμπρό τραμ, τώρα και απορριμματοφόρο του Δήμου δίνει μια Χριστουγεννιάτικη οπτική στους δρόμους της πρωτεύουσας.

Φωτο: Γιάννης Κέμμος/Flash.gr