Το πιο λαμπρό... σπίτι της Αθήνας - Στολισμός με 20.000 χριστουγεννιάτικα φωτάκια

Εντυπωσιακός είναι ο χριστουγεννιάτικος στολισμός σε μια μονοκατοικία στο Χαλάνδρι, καθώς αριθμεί περίπου 20.000 φωτάκια, δηλαδή 3.000 περισσότερα από πέρυσι.

Ο ιδιοκτήτης, κ. Βασίλης, στολίζει το σπίτι του κάθε χρόνο «στην αρχή πιο συντηρητικά», όπως εξήγησε, ενώ με την πάροδο του χρόνου ο στολισμός έγινε πιο οργανωμένος και απαιτητικός.

Η μονοκατοικία βρίσκεται στην οδό Ψαρών, στο Κάτω Χαλάνδρι, απέναντι από παιδική χαρά, με αποτέλεσμα –όπως αναφέρουν οι κάτοικοι– πολλά παιδιά να συγκεντρώνονται τα απογεύματα για να δουν τον φωτισμένο στολισμό.

Για την ολοκλήρωση του φετινού σχεδιασμού χρειάστηκαν περίπου 20 ημέρες εργασίας, ενώ η κακοκαιρία των τελευταίων ημερών προκάλεσε ορισμένες ζημιές, οι οποίες αποκαταστάθηκαν.

Τέσσερις με πέντε φίλοι και κουμπάροι συμμετέχουν κάθε χρόνο στη διαδικασία του στολισμού. Όπως ανέφερε ο κ. Βασίλης, κάθε χρόνο σχεδιάζει τον νέο διάκοσμο αμέσως μετά τα Χριστούγεννα της προηγούμενης χρονιάς.

Όπως εξήγησε, η παράδοση ξεκινά το 2002, ενώ από το 2015 ανανεώνει συστηματικά τον σχεδιασμό, δημιουργώντας κάθε χρονιά διαφορετικό μοτίβο.